Aumento de combustibles: El impacto en Santa Fe

En ese sentido "El gobierno con YPF tiene una herramienta importante como para tomar y decidir no modificar las pizarras y absorber el aumento para no seguir alimentando la inflación. Si no se absorbe obviamente va a aumentar el precio en el surtidor, además de estas mini devaluaciones que se van dando todos los días hacen que las petroleras quieran actualizar un poco el costo del producto", explicó.