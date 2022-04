¿Quién dijo que Raúl Alfonsín fue el padre de la democracia?

de la rua alfonsin.jpg Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, 2 Presidentes de la Nación que ofreció la UCR.

Pero Alfonsín no pudo completar su mandato y terminó renunciando durante una hiperinflación, acontecimientos militares difíciles derivados de situaciones que su gobierno provocó y luego no pudo o no supo resolver, y una durísima derrota de quien era su candidato a heredarlo, Eduardo César Angeloz. ¿Qué significa ser 'el padre de la Democracia'?