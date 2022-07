Polonia, clave para contraofensiva de Ucrania hacia Kherson

Un funcionario ucraniano dice que las tropas rusas en Mariupol y Kherson están utilizando sistemas de defensa aérea S-300, que se emplean para derribar aviones y misiles, pero para atacar objetivos terrestres, lo que sugiere una escasez de otros cohetes.

blindado-ucraniano.jpg Soldados ucranianos de la 14.ª Brigada Mecanizada sentados en su tanque T-72.

Kherson

David Lingelbach, profesor de Emprendimiento en la Universidad de Baltimore, quien vivió en Rusia entre 1994 a 1999, donde se desempeñó como presidente de Bank of America y conocidió a Vladimir Putin:

"Rusia ahora controla aproximadamente el 20% de Ucrania frente al 7,2% antes de la invasión de febrero. Según el Centro Levada independiente, el índice de aprobación de Putin es del 83%, el más alto desde julio de 2017. La moneda rusa, el rublo, es más fuerte ahora que en cualquier otro momento desde febrero de 2020."

"Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que la economía rusa se contraiga un 8,5% en 2022, mientras que se prevé que los precios al consumidor aumenten un 21,3%. Y el exceso de mortalidad de Rusia por COVID-19 es el más alto de cualquier economía importante, lo que crea incertidumbre y estrés desconocidos en su sociedad."

"Cualquiera que sea la dirección que tome, a Putin le parece cada vez más claro que Rusia eventualmente podrá declarar algún tipo de victoria en Ucrania. Parece listo para seguir adelante y apoyarse aún más en la incertidumbre que han creado sus acciones. Incertidumbre que crea nuevas oportunidades para él y para Rusia. ¿Que sigue? Más cambio, no menos."

Ben Hall y Roman Olearchyk:

"La posición más fuerte de Rusia se encuentra fuera del campo de batalla. Con su bloqueo del Mar Negro, tiene un dominio absoluto sobre la economía ucraniana con repercusiones globales en términos de aumento vertiginoso de los precios de los alimentos. Su bombardeo de la infraestructura ucraniana —en las últimas semanas ha atacado un centro comercial, un complejo turístico y varios bloques de apartamentos— también está diseñado para socavar la moral."

"La crisis fiscal de Ucrania está empeorando debido al colapso de la actividad económica, la caída abrupta de los ingresos fiscales y la pérdida de entradas de divisas fuertes de las exportaciones de acero y cereales. El banco central quemó el 9,3 por ciento de sus reservas de divisas solo en junio."

"Oleg Ustenko, asesor económico de Zelenskyy, dice que el país ahora necesita US$ 9.000 millones al mes dpara cubrir su déficit presupuestario. Anteriormente había solicitado entre US$ 5.000 M y US$ 6.000 M. “Sin el apoyo financiero de nuestros aliados”, agrega Ustenko, “no será [solo] difícil de hacer, será casi imposible de hacer”. (...) USA ha desembolsado US$ 4.000 M en ayuda económica a Kiev y espera distribuir otros US$ 6.200 millones para septiembre. La UE ha reunido apenas 1.000 millones de euros de los 9.000 millones de euros que prometió en abril en medio de discusiones sobre si debería otorgar subsidios o préstamos."

artilleria-ucraniana.jpg Fuerzas ucranianas disparan un cañón de campaña francés hacia las posiciones rusas en Donbas.

La conexión polaca

Rostislav Vladímirovich Ishchenko, analista político que nació en Kiev, Ucrania, pero vive en Moscú, Rusia, afirma que Volodymyr Zelenskyy presentó a la Verkhovna Rada (el Legislativo) un proyecto de ley sobre derechos especiales de los ciudadanos polacos en Ucrania. Él descuenta la aprobación de la iniciativa.

El objetivo, según Ishchenko, es ingresar unos 20.000 soldados polacos a Ucrania para custodiar la frontera común, y facilitar a Ucrania que pueda desplazar hasta 30.000 soldados, guardias y policías ucranianos hacia el sur: Zelensky ha prometido una contraofensiva que, en especial, permita recuperar los puertos que Ucrania precisa para su comercio exterior.

Ucrania ha acumulado una cantidad de armamento provisto por Occidente (artillería de cañón, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, vehículos blindados), así como tanques y aviones de fabricación soviética, para intentar ganar el conflicto bélico.

Ishchenko:

"En el Día Nacional de Conmemoración de las víctimas del genocidio cometido por nacionalistas ucranianos contra ciudadanos de la 2da. República, el presidente polaco, Andrzej Duda, anunció que el Presidente de Ucrania había presentado a la Rada un proyecto de ley sobre el estatus especial de los polacos. (...) No es ningún secreto que en las últimas semanas ha aumentado el número de bombardeos por parte de Ucrania (...) los ucranianos se han vuelto mucho más precisos al disparar. (...) Por lo tanto, Ucrania está comenzando a prepararse para su anunciada contraofensiva.

Ya podemos suponer ahora que durante el próximo mes Kyiv intentará infligir los ataques de artillería más grandes posibles en la retaguardia inmediata de las tropas rusas, incluidos los centros regionales de los territorios liberados y las regiones rusas adyacentes. La tarea es doble: infligir daños en los suministros de consumibles y cuarteles generales, así como desmoralizar a la población de las áreas de retaguardia, estimular su huida hacia el territorio ruso en la víspera y en los primeros días del inicio de la contraofensiva.

Esto es necesario para que los refugiados bloqueen las carreteras y paralicen la retaguardia del ejército, privando al mando de la capacidad de maniobrar las reservas a lo largo del frente, así como la transferencia de piezas y suministros desde las profundidades.

No es casualidad que en el sur se esté preparando una contraofensiva. En este lugar, las tropas rusas tienen la menor densidad de formaciones de batalla. Habiendo separado el frente de la retaguardia, los ucranianos esperan lograr el éxito operativo creando una superioridad numérica (la movilización en todo el país y la transferencia de fuerzas desde el oeste de Ucrania deberían llevar la proporción de tropas ucranianas y rusas en la región de Kherson a 5 /1 o 7/1).

Con estas fuerzas, Kiev tiene la intención de resolver el problema de liquidar la cabeza de puente de Kherson y empujar a las tropas rusas a través del Dnieper. (...).

kherson.jpg Soldados de Ucrania antes de evacuar Kherson. Ahora quieren volver.

Hay que decir que maniobrar fuerzas y medios para Rusia será realmente difícil. Incluso sin esfuerzos ucranianos adicionales, la propia configuración del frente y la capacidad de la red de carreteras no permiten el reagrupamiento de las fuerzas principales desde Donbass hacia el Sur en menos de 3 a 5 semanas. Permítanme recordarles que Kiev espera aumentar este período creando atascos de tráfico de refugiados. En consecuencia, si Kiev es realmente capaz de montar una fuerza de ataque en el Sur, las primeras semanas de apoyo a las unidades de primera línea consistirá en un mayor trabajo de artillería, aviación y un fuerte aumento de los ataques con misiles.

Cuando Putin dijo que "ni siquiera hemos comenzado" en Ucrania todavía (...) tiene razón en que Rusia tiene un enorme potencial sin explotar para construir su poder, principalmente aire y misiles. huelgas. El alcance del 'Kalibr' modernizado le permite disparar en todo el territorio de Ucrania, incluso desde los mares Blanco, Barents y Pechora. Casi no se utilizaron 'Dagas' de los portaaviones MIG-31 contra Ucrania. Hay 70 a 80 MiG-31 al alcance de la mano para un ataque en territorio ucraniano con el (misil) Kinzhal (no se sabe cuántos de ellos están equipados en consecuencia). Rusia casi no utilizó aviación estratégica y de largo alcance en este conflicto (en total, hasta 140 portaaviones).

(...) Si a esto le sumamos la posibilidad de ataques contra objetivos terrestres Su-34 (130 en servicio) y Su-35 (alrededor de un centenar en servicio), así como bombarderos de primera línea Su-24 (más de 170 en servicio), entonces solo la aviación puede aumentar en un orden de magnitud la fuerza de los ataques en la retaguardia ucraniana. Esto sin contar las capacidades de los sistemas de misiles terrestres."

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

El documento que le llegó a Batakis y encendió todas las alarmas

Cepo al dólar: 3 medidas complican los viajes al exterior

Se vuelve a disparar el dólar: "¡Andá y comprá cosas!"

Share radial: Eduardo Feinmann y Mitre vs. Longobardi y CNN

Importaciones: Alimenticias empezaron a suspender a todo su personal