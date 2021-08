Murió José Yudica, el Piojo: Gloria del fútbol argentino

Sus títulos de Primera División se alcanzaron en instituciones consideradas chicas como Quilmes (1978), Argentinos Juniors (1985) y Newell's Old Boys (1987-1988).

La conquista gloriosa se dio con la obtención de la Copa Libertadores, junto a Argentinos Juniors contra América de Cali, en Paraguay.

En diciembre de ese mismo año, Argentinos protagonizó una épica definición de la Copa Intercontinental ante Juventus de Italia (2-2 y 2-4 en los penales), en Tokio.

https://twitter.com/AAAJoficial/status/1429791717402742786 #AAAJ La A. A. Argentinos Juniors lamenta el fallecimiento de José Yudica, quien fuera Director Técnico de nuestra Institución en la obtención del Torneo Nacional y Copa Libertadores en 1985. Enviamos nuestras condolencias y acompañamos a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/e8cOFXTKgd — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) August 23, 2021

Newell's, Boca Juniors y más

El "Piojo" también fue destacado como jugador: visitó las camisetas de Newell's, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Platense y Quilmes, entre las décadas del 50 y 60. Hizo 56 goles en 318 partidos.

Su mayor alegría personal llegó al consagrarse campeón con Newell's en el torneo de la temporada 1987-88.

Me sucedió lo que, quizás, no le sucede a nadie. Ser hincha del club, exjugador y, además, entrenador campeón. Es como una de esas películas que no se olvidan. Me sucedió lo que, quizás, no le sucede a nadie. Ser hincha del club, exjugador y, además, entrenador campeón. Es como una de esas películas que no se olvidan.

Al final de su carrera, vistió la camiseta del Deportivo Cali en Colombia (1968-1969) y luego volvió al país para actuar en el ascenso tanto en Talleres de Remedios de Escalada (ascendió a la Primera B en 1970) y San Telmo (1971).

https://twitter.com/Newells/status/1429793971019165696 Una noticia muy triste para todo el pueblo rojinegro



Nos dejó físicamente José Yudica, uno de nuestros más grandes ídolos. Gracias por la gloria, Piojo.#QEPD pic.twitter.com/kZrxzddXdy — Newell’s Old Boys (@Newells) August 23, 2021

El episodio con la barra Argentinos

Su carrera como director técnico también tuvo episodios desagradables, como en abril de 1992, cuando fue increpado por los violentos de la barra de Argentinos.

En ese momento, su hijo y ayudante de campo sacó un arma para intentar amedrentar a los atacantes.

"Cuando tuve problemas, a mí nadie me defendió. Ni los dirigentes siquiera. Muchas veces son ellos los que mandan a este tipo de gente a amenazar", resaltó Yudica.

(Con información de Télam)