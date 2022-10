"La derecha unida: Liberales, conservadores y patriotas"

Él es el autor del libro 'Cartas de los '70; el dolor de la otra parte', acerca de las víctimas de las guerrillas, pero sus intereses son variados. Llegó a la Cámara Baja proponiendo que si los colegios públicos consumen más recursos fiscales que lo privados, en vez de subsidiar directamente al colegio, se entreguen 'vouchers' o cupones o bonos a las familias.

Y él no permanece en el ámbito de la teoría: La Julio Argentina ya tiene presencia en los municipios La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, Berazategui y ahora están inaugurando Dolores.

Sotelo está intentando definir para esos territorios -cuyo horizonte por ahora es de locales en 15 municipios bonaerenses- un modelo de asistencia en los barrios carenciados, que no pase exclusivamente por la distribución de dinero o la apertura de comedores. "Yo creo profundamente que hoy no se trata de asignar el pescado sino enseñar a pescar".

julio argentino.jpg Inauguración del local de La Julio Argentino en Quilmes, con Javier Milei y Nahuel Sotelo presentes.

Elefante en el bazar

Sotelo no se siente un 'facho'. Nació el 27/12/1995, para la reelección de Carlos Menem, un demócrata con el que, en varias de sus políticas, se identifica. Tiempos de indultos para reconstruir el tejido social, no de juicios para castigar a unos y no a otros, divisiones permanentes por una reconstrucción incompleta e injusta de la historia argentina. Y él también reivindica los nacionalistas que no son los nazionalistas, a quienes identifica con la izquierda y no con la derecha.

Sotelo se sorprende con las discrepancias en público y coincidencias en privado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Un ejemplo: su proyecto para que la Policía Bonaerense acceda las pistolas llamadas Taser. Es conocido que en el FdT hay un rechazo, con excepción de Sergio Berni, a esa herramienta de seguridad. Pero en JxC hay quienes dicen -el caso de Patricia Bullrich- que favorecen su incorporación. Sin embargo, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados bonaerense, se trabó la iniciativa por un consenso del FdT y JxC: ¿¡...!?

Sotelo cree que el FdT y JxC tienen otras afinidades. Por ejemplo, la ausencia de respuestas concretas a la imposibilidad de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes argentinos por la inflación que estimularon ambas fuerzas partidistas.

"Las frustraciones individuales son el eje de las decepciones colectivas que provocan el 'voto bronca' en el 70% de la sociedad. Luego, la sensación de impunidad que la política profesional a menudo instala en los electores."

"Pero también creo que algunos han encontrado una zona de confort en culpar a los políticos y decir 'la culpa no es mía'. Pero sí, es tuya porque vos o elegís a los políticos o decidís no participar".

De todos modos, según Sotelo, hay avances notables en la batalla cultural: "Antes yo no escuchaba el reclamo generalizado, consignas populares, de baja de impuestos y el cuestionamiento al gasto público, y otros temas de la agenda de Javier Milei".

Precisamente, para el líder de La Julio Argentino, Milei es "un elefante en el bazar de la política convencional que condiciona a todos los que sufren cansancio por los fracasos permanentes".

sotelo1.jpg Javier Milei y Nahuel Sotelo.

