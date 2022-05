Kaja Kallas, jacobina de la UE contra Alemania y Francia

Kaja Kallas cumple 45 años el 18/06, es hija de Siim Kallas, ex 1er. Ministro de Estonia, ex presidente de su Banco Central y ex vicepresidente de la Comisión Europea; y nieta de Eduard Alver, cofundador de la República de Estonia, en febrero de 1918 y 1er. jefe de la Policía de Estonia.