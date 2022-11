Y un día Carlos Maslaton llegó al Palacio de Hacienda...

Maslaton, un trader que cree que la crisis argentina no es crisis o no es tan grave, tiene otra curiosidad: es coleccionista de Art Deco (abreviatura de Arts Décoratifs), escuela estética que nació en París (Francia) en 1925 pero tiene monumentos arquitectónicos en Nueva York (del Empire State al edificio Chrysler), y el arquitecto Antonio Pibernat -el mismo que diseñó el Alvear Palace Hotel, que también frecuenta Maslaton, utilizó el Art Deco para la decoración de escaleras y pasillos del Palacio de Hacienda. La mayoría no lo aprecia, menos las turbas de empleados estatales que periódicamente hacen bochinche con sus reclamos. Pero al fin hay alguien que lo valora.