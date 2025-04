Vaca Muerta: Vista Energy recompra acciones

La utilidad neta ajustada del trimestre, US$ 22 millones, interanual del -91%. Para 2024, US$ 194 millones, -61%. Sin embargo, a cambio, los activos crecieron +63% (US$ 4.232 millones), y el patrimonio neto sumó US$ 1.621 millones, +30% que en 2023.

Dato relevante para el 4to. trimestre 2024: producción total +51% interanual (85.276 barriles de petróleo equivalentes por día (boe/d), +17% más que l trimestre anterior).

Producción trimestral total de petróleo: 73.491 barriles por día, +16% trimestal, y +52% el interanual.

Producción anual total: 69.660 boe/d, que se divide en 86,7% petróleo y 12,8% vgas natural: +36%.

