Telecom y el as bajo la manga que lo salvó de la inflación

Volver a mostrar resultados mixtos podría llegar a encender algunas alarmas entre los inversionistas.

El segmento móvil

Volviendo a los resultados presentados por Telecom, el segmento móvil, que representa el 42,8% de las ventas de servicios de esta empresa, mostró estabilidad, a pesar de la caída del 13,7% en ingresos respecto al mismo periodo del año anterior.

La empresa, sin embargo, logró incrementar su base de clientes, alcanzando los 21,2 millones de suscriptores.

Este crecimiento es especialmente significativo en un momento en que la economía atravesó ajustes severos y la incertidumbre prevalece.

La continua inversión en la red, que llevó a Telecom a ser reconocida nuevamente por la velocidad de su servicio móvil, subraya un compromiso con la calidad y la competitividad, factores esenciales en la actual competitividad económica.

Es simple, un mercado que crece no es competitivo, por su naturaleza capta nuevos clientes rápido, las empresas no necesitan competir entre ellas. Ahora, cuando el mercado comienza a dejar de crecer y la base de clientes es la misma, la competencia se vuelve voraz.

El as bajo la manga: La fintech

En un país donde la inestabilidad económica impulsó la búsqueda de refugios financieros, la fintech Personal Pay de Telecom Argentina experimentó un crecimiento exponencial.

Con cerca de 3 millones de suscriptores, se posicionó como una opción viable para aquellos que buscan alternativas a las instituciones bancarias tradicionales, que están bajo presión en el nuevo orden económico.

Nuestra fintech, Personal Pay, es actualmente un operador relevante en el mercado, con casi 3 millones de suscriptores, y es el segundo participante más importante en términos de saldos en cuentas remuneradas.

Este crecimiento sugiere que, a pesar de los desafíos, existen nichos en el mercado que pueden ser explotados con éxito, especialmente en áreas donde la tecnología y las finanzas se entrelazan, compitiendo así codo a codo con Mercado Pago, Ualá, entre otros.

Escenario macroeconómico: ¿Un amigo o enemigo?

La administración de Javier Milei implementó políticas que buscan liberalizar la economía, con un enfoque en reducir el gasto público y controlar la inflación mediante un ajuste fiscal riguroso.

Sin embargo, estas medidas también traen consigo riesgos, como la contracción del consumo interno y la incertidumbre respecto a la estabilidad social y económica.

El sector tecnológico, que depende tanto de la innovación como de un mercado consumidor activo, podría verse atrapado entre las oportunidades que ofrecen las reformas y los riesgos asociados con un ajuste que podría enfriar la economía.

Los resultados de Telecom Argentina S.A.

Los resultados de Cablevisión Holding

Desde CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) agravó este martes (13/8) la previsión para la economía argentina en 2024, tras el plan de ajuste implementado por la administración de Javier Milei.

Como señalan desde ámbito, el organismo internacional indicó que la estimación de retracción para la Argentina es más severa que la anticipada en mayo: ahora proyecta una marcada disminución del 3,6%, frente al 3,1% previamente estimado. Asimismo, ajustó a la baja el rendimiento de México, situándolo en 1,9%, desde el 2,5% calculado en mayo.

En lo que va del año, la Argentina registró 44 anuncios de proyectos. El país se posicionó como el tercero con mayor atracción de inversión extranjera directa en 2023, lo que lleva a cuestionar la influencia del cepo en este resultado.

Por otro lado, Uruguay experimentó una pronunciada caída en la inversión extranjera directa durante 2023, en comparación con el año previo, con un descenso del 105%.

La CEPAL también revisó a la baja la proyección de crecimiento regional para 2024, reduciéndola del 2,1% al 1,8%, debido a un "contexto internacional incierto". Se anticipa que "América Latina y el Caribe seguirán una senda de bajo crecimiento", influenciada por "altos niveles de inflación y tasas de interés que se mantienen elevadas a nivel global", según detalló la CEPAL en su informe.

