Promesa incumplida de Javier Milei: El pasaje de colectivo aumentó 600%

Cabe destacar que si bien los salarios mostraron una recuperación respecto a la inflación en junio, aún no se recuperan de la "licuadora" de Javier Milei, sobre todo tras la devaluación del 118% que aplicó apenas asumió la Presidencia.

Según cálculos del Centro de Economía Política (CEPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, los sueldos perdieron, en promedio, un 13,1% de poder adquisitivo.

Javier Milei y otra promesa de campaña incumplida

No sólo la "casta política" no está pagando el ajuste (al menos no en el mismo nivel que trabajadores y jubilados), tal como prometió durante la campaña electoral Javier Milei, sino que además el archivo es contundente: el Milei Presidente tampoco cumplió su promesa de no aumentar tarifas hasta que la economía crezca.

Durante el último debate presidencial, Javier Milei candidato decía: "No vamos a tocar las tarifas (...) Antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando se recupere la economía va a poder pagar las tarifas". "Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios", le espetaba a Sergio Massa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MatiAromi/status/1812215843620900895&partner=&hide_thread=false BOLUDO, ESCUCHA ESTO, ES REAL. HAY QUE VER DE NUEVO EL DEBATE. Massa dijo absolutamente TODO lo que iba a hacer Javier Milei mientras el otro lo negaba y le mentía a todo un país. La motosierra fue toda para la gente. Milei mintió. Fin. pic.twitter.com/d3jgw3kvri — Mati Aromi (@MatiAromi) July 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofismo/status/1823163903351607706&partner=&hide_thread=false Esto decía Javier Milei en el debate presidencial. Hoy el boleto de colectivo volvió a aumentar y los salarios no se recuperaron.



No era campaña del miedo, te estaban diciendo lo que iba a pasar. #MileiLaCastaSosVos #MileiEsHambre

pic.twitter.com/9zcVD7Mh2g — Kicillofismo (@Kicillofismo) August 13, 2024

Unos días después de ese debate contra Sergio Massa, Milei repetía en una entrevista con Jonatan Viale para LN+ : "No voy a tocar el precio del boleto de colectivo hasta que no se recuperen los ingresos, tal que tu bolsillo no sufra nunca. Entonces, dije 'Massa, sos un mentiroso'". "Solamente voy a tocarlos, cuando tus ingresos mejoren de modo tal que vos no tengas problemas en pagarlos, en decir, que no impacten negativamente en tu bolsillo", expresaba entonces.

Colectivos: La pelea de Javier Milei con Kicillof y Macri impactaría en el bolsillo

La semana pasada, el Gobierno nacional anunció la quita total de subsidios al servicio de transporte automotor de pasajeros en el AMBA. A partir de septiembre, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires deberán hacerse cargo del 100% de las compensaciones a las empresas del área.

Tal como informó Urgente24, esta decisión de Javier Milei está enmarcada en el plan 'Motosierra' (recortar gastos del Estado a como dé lugar) pero también tiene una lectura política: arrancó la campaña de cara a las elecciones legislativas de 2025. No es casual que esta medida impacte en las gestiones de Axel Kicillof -a quien los libertarios consideran 'enemigo número uno'- y de Jorge Macri, quien pese a su acercamiento al Gobierno nacional mantiene una disputa por la coparticipación, tras la promesa no cumplida de Luis Caputo.

Pero lo cierto es que esta medida podría terminar impactando fuertemente en el bolsillo de los usuarios del transporte público: si los fondos que busca cortar Nación no son compensados por CABA o Buenos Aires, los usuarios pagarán más caro, en algunos casos, y, en otros, perderán un descuento clave.

El Gobierno nacional quiere que CABA se haga cargo de financiar el 100% de los subsidios que llegan a las 31 líneas que circulan exclusivamente en la capital, destinados a cubrir la diferencia entre el precio del boleto y la tarifa “real”, ya que actualmente aporta el 55% de esos fondos y el 45% salte del Tesoro nacional.

La gestión de Jorge Macri avisó que no está dispuesta a convalidar ese traspaso y responsabilizó al gobierno por cualquier posible paro de transporte en caso de que se corten recursos a las empresas.

A eso se suma la intención de Javier Milei de traspasar el costo por el descuento de la Red SUBE que se aplica en el AMBA de forma automática, solo para las tarjetas registradas, en esas 31 líneas. El primer viaje se paga el boleto pleno, el segundo con descuento del 50% y el tercero con 75% de rebaja. Esto aplicará también para la provincia de Buenos Aires.

