Sinfín de memes: Viaje al exterior sin cuotas pero con humor

Ocurre que en la localidad y la región en general, estiman que la circular emitida ayer por el Banco Central que prohíbe la venta de pasajes o viajes al exterior en cuotas, incidirá en el turismo receptivo internacional que había comenzado a reactivarse lentamente en las últimas semanas.

"Si no hay un equilibrio entre turismo emisivo y receptivo, las líneas aéreas van a dejar de venir. El negocio no se sostiene solo con traer pasajeros. Esto va a incidir en el mediano plazo. Es fuerte", consideró Ezequiel Barberis, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche.

Dijo que "ya había empezado a notar la presencia de turistas extranjeros, había mucha demanda a futuro y pedidos de cotización para grupos. Esto, sin dudas, va a afectar al país en general. Repudiamos la medida".

Adrian Dannemann, titular de la agencia de viajes que lleva su nombre, aseguró que la medida es llamativa porque hoy, "no se están vendiendo pasajes en cuotas al exterior": "La medida es más política que otra cosa. Hace rato que no se venden pasajes en cuotas porque el interés es muy alto. De modo que no creo que afecte en nada".

Y agregó: "Otro tema: las tarjetas de crédito no identifican cuando compras un pasaje al exterior. ¿Cómo saben si es cabotaje o al exterior?, ¿cómo limitas comprar en cuotas, entonces?".

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) repudió la medida y dijo "es una medida que impacta directamente sobre nuestro sector golpeando especialmente a las agencias más pequeñas", dijeron en un comunicado y esa es la situación de muchas agencias de la región.

Leonardo Sebastián, de la agencia neuquina Sebastián Viajes e integrante de la Asociación de Agencias del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, sostuvo: "No solo perjudica a las agencias de viaje, sino que se termina beneficiando a dos agencias que son Despegar y Almundo, que al tener tanto volumen de ventas y ser tan grandes, los bancos generan convenios directos con ellos y tendrán la posibilidad de financiar. Nosotros podemos tener convenios directos con el Banco Provincia de Neuquén pero no con todos los bancos, porque al ser agencias chicas, no nos tienen en cuenta", dijo Sebastián.

Aerolíneas Argentinas necesita mayor poder de compra del salario. En el sur, afirma que la "compañía más perjudicada" por las consecuencias de la medida del Banco Central " será Aerolíneas Argentinas".

Por otra parte, analizó que las aerolíneas que se fueron del país y volvían de manera muy lenta (antes de la medida ya era difícil encontrar lugares en los aviones para salir) retrasarán más su vuelta y el aumento de frecuencias hacia el país. Eso perjudicará no solo al turista que quiere salir, sino también al turismo receptivo. "Y la compañía más perjudicada será Aerolíneas Argentinas que es la que tiene mejor convenio y financiación con las mayoría de las tarjetas de crédito".

Según el diario 'Río Negro', la entidad, que representa a más de 5.000 agencias de viajes argentinas, anunció que "el equipo legal está evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación ya que puede traer como consecuencia idénticas decisiones de otros países hacia el nuestro".

Lo definió como un "ataque" contra los "consumidores de viajes y las empresas que, en su gran mayoría, son pequeñas y medianas y aún no han podido recuperarse de las consecuencias económicas del Covid-19 y ahora reciben otro impacto sobre sus negocios que son, ni más ni menos, que su fuente de subsistencia".