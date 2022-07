Sin ley del litio, Argentina a la deriva y con escándalo

En el caso de Bolivia, existe un plan diseñado por el físico belga Guillaume Roelants, para la producción de carbonato de litio y cloruro de litio a cargo de una empresa de propiedad 100% estatal. El plan es política de Estado e incluido en la Constitución promulgada en 2009, que declaró de interés estratégico los recursos evaporíticos.

En Chile, el Código Minero y la Ley Orgánica Constitucional Minera de 1983 establecen que el litio es un recurso estratégico, por lo que no está permitida la explotación de privados ni su concesión a partir de la reglamentación de 1984.

Es más: quedó al margen de la Ley de Concesiones de 1981 por ser un material estratégico en la fusión nuclear.

Según la legislación chilena, sólo el Estado puede disponer de las reservas de explotación del litio.

Así como no consideró de interés estratégico un gasoducto para la exportación del gas de extracción no convencional en Vaca Muerta, la Argentina carece de una visión especial del litio.

litio4.png Salares sin visión geoestratégica argentina.

Escándalo

En este contexto, la Dirección General de Aduanas denunció una subfacturación de litio -403 operaciones de exportación-, supuestamente cometida por la filial local de la empresa multinacional Livent: Minera del Altiplano, de la que participa accionariamente la Provincia de Catamarca, y explota el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra.

La operación produce 5.000 toneladas por año de cloruro de litio y 117.000 toneladas de carbonato de litio.

Las conclusiones de la maniobra de subfacturación de exportación fueron determinadas por el Departamento de Valoración y Comprobación Documental de la Aduana, considerando un abanico de variables.

El eje del problema consiste en venta de 403 operaciones a una empresa del mismo grupo económico con sede en USA, triangulación que no es ilegal a menos que se declare por un valor inferior al real.

El litio egresó por Salta (236 operaciones), por el puerto de la Ciudad de Buenos Aires (28) y el aeropuerto de Ezeiza (139), con destino a USA, China, Japón y Corea del Sur.

Ante la Aduana, se declaró un valor de US$ 5,10 el kilogramo (US$ 5.100 por tonelada), cuando los valores reales superaban los US$ 15.000 por tonelada, según lo declarado en el exterior por la propia compañía, en un mensaje 2018 a sus accionistas.

También se comparó el precio con los registros de la Aduana de Chile.

La minera ya hizo su descargo. Ahora deberá discutir su posición ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que preside Miguel Licht, quien durante su desempeño en la Corte Suprema de Justicia de la Nación estudiaba los expedientes comercial y tributarios.

En Aduanas:

“Se desprende que los precios de transacción declarados se encuentran influenciados por la vinculación entre las partes ya que no cumplen la condición de ser valores corrientes”.

Diario Ámbito Financiero: "(...) Según la planificación fiscal negativa: la condición de empresas vinculadas les permite alterar una Declaración Comprometida y colocar un monto FOB inferior al valor de mercado, con lo que una serie de facturaciones que repitan el mismo esquema permite trasladar a otra jurisdicción (USA, en este caso) parte de las ganancias que generan en el país, y a la vez, achican la base imponible para tributar otros impuestos como Ganancias. Por eso también la lupa de Michel se encuentra sobre la Subdirección de Legales de la Aduana que es la repartición que debe tramitar el manejo de los expedientes infraccionarios y elevarlos por la sobrefacturación y la subfacturación de importaciones y exportaciones, un fenómeno que funciona en espejo y que ha suscitado múltiples denuncias en las últimas 3 semanas sobre casos que habían quedado empantanados. (...)".

En concreto, Aduanas notificó US$ 8.091.905 por la diferencia de los derechos de exportación no pagados y le aplicó una multa consistente en $6.675.714.407. Las diferencias de valor FOB para el total de las 403 operaciones entre 2018 y 2019 superaron los US$ 168 millones. Sobre ese monto se eludió declarar el valor para tributar y por eso la multa de $ 356 millones + $ 6.300 millones por engaño a Aduanas.

Descargo

Respuesta de la empresa:

"Respecto de la información referida a una presunta subfacturación del carbonato de litio que Livent produce en Catamarca, por cuanto se aseguraba que la “maniobra” en cuestión tendía a eludir parte del pago de tributos mediante la alegada simulación de ventas a bajo costo, lo concreto es que la Dirección General de Aduana inició un proceso administrativo a Livent a los fines de revisar y evaluar la valuación de sus exportaciones. En el marco de este proceso administrativo,Livent presentará, en tiempo y forma, el descargo que hace a su derecho dedebido proceso, demostrando con pruebas o documentaciones correspondientes, que susprecios de venta son ajustados a derecho."

"Los precios establecidos de nuestras exportaciones no implican subfacturación atento a que cumplen las prácticas para fijación de precios internacionales y locales. El carbonato de litio no es un commodity y, por lo tanto, determinar un precio único y común a todos los exportadores es un proceso complejo que no recepta las asimetrías propias de cada productor."

"En la Argentina, sólo 2 empresas se encuentran en etapa de producción de este mineral, por lo que desconocemos la fuente de los estudios utilizados para generar el precio de referencia que acaba de establecer la Aduana. Ninguno de los procesos administrativos iniciados por la Aduana ha determinado deficiencias en la valuación de nuestras exportaciones, ni perjuicio fiscal alguno para el Estado Nacional, por lo que no se ha ajustado ninguna deuda, ni corresponderá la aplicación de ninguna multa a nuestra compañía."

Muy interesante lo que viene entre las partes.

