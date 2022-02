Tal como informó Urgente24, "No vamos a cumplir, y el FMI lo sabe

El fondo buscó un pretexto para no tener que arruinar su planilla de base porque el principal activo que tiene es la deuda con la Argentina que sabe que no va a poder cobrar

aseguró De Pablo en declaraciones este martes (2/2) con Radio Rivadavia.

Por otro lado, como también informó Urgente24, Duro análisis: Argentina es "adicta" y el FMI, su "dealer"

Argentina es un país adicto a las drogas y el FMI es su proveedor

afirmó el Washington Post, y cuestionó el alto gasto recurrente del gobierno, además de poner en duda la viabilidad del nuevo programa.

Al respecto, señaló que

el historial de Argentina en cuanto al cumplimiento de sus promesas no es precisamente estelar, y el acuerdo marca un buen momento para considerar quién es el culpable del largo tango del FMI con un país que pasa de una crisis financiera a otra, todo ello mientras gasta el dinero de otros

señaló que

los expertos están atacando al FMI y a Argentina por igual. Una narrativa común es la culpa compartida: que Argentina es un adicto a la deuda y el FMI su distribuidor. Pero si Argentina es una víctima, es por las heridas autoinfligidas