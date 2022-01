Duro análisis: Argentina es "adicta" y el FMI, su "dealer"

"Argentina, el país del Malbec y del bistec con una guarnición de inflación, llegó el viernes a un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional para evitar el default del mayor rescate de la historia. El resultado: El FMI tardará años más en recuperar los muchos miles de millones que prestó a Argentina, que parece un agujero negro fiscal del que no se escapa ni un dólar", indicó el periodista Anthony Faiola en un artículo titulado "Argentina is the tango partner the IMF can’t quit". En español: "Argentina es el compañero de tango al que el FMI no puede renunciar".