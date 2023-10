Se profundiza el golpe en el Merval (-9,3% en dólares)

Al mismo, arrojó, "el aumento de tasas del Banco Central tambien enfría la economía además de hacer bajar al dolar, y se crean incentivos para el carry trade más que para tomar riesgo en acciones. Pero creo que son efectos momentáneos, cuando arranque noviembre, el dólar se volverá a recalentar y con ello tambien otros activos como las acciones".

En Wall Street

Los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York también exhiben predominantemente un comportamiento a la baja este lunes, registrando descensos de hasta un 8,5%. La acción más afectada es la de Banco Supervielle (-8,5%), seguida por Banco Macro (-7,1%) y Central Puerto (-6%). Por otro lado, la única que muestra un aumento significativo en su valor es Mercado Libre, con un incremento del 2,1%.

image.png

Bonos

Los bonos en dólares pierden la paridad del 30% y siguen profundizando caídas:

image.png

Por su parte, el dólar (en sus principales variantes) cerró la semana así:

Dólar blue (City Porteña): $970

(City Porteña): Dólar blue (GBA): $975

(GBA): Dólar blue (interior): $980

(interior): Dólar MEP: $849,25

Dólar CCL: $845,63

Dólar oficial: $367,93

Dólar tarjeta: $735,86

Dólar turista: $735,86

Dólar cripto: $909,81

Dólar mayorista: $349,95

image.png Gráfico de Christian Buteler

Massa denunció "especulación"

En cuanto al tema energético, del faltante de combustibles, precisamente, tal como informó Urgente24 en: Combustibles: Massa denunció "especulación" y apuntó a las exportadoras, Sergio Massa responsabilizó este lunes a las productoras de petróleo por el desabastecimiento de combustibles en las expendedoras, lo que generó largas colas de aumotovilistas en las estaciones de servicio.

El ministro de Economía y candidato presidencial oficialista sostuvo que las petroleras priorizaron la exportación al abastecimiento del mercado interno.

Se refirió a las empresas que no tienen bocas, se expendió. "Los PAE, los Vista", citó como ejemplos.

En esa línea, salvó a YPF, de gestión estatal, de la que dijo que su refinación se hace con producción propia y con la que le compra a otras petroleras. "Los productores no le vendieron a YPF porque prefirieron exportar", explicó.

Consultado sobre cuándo quedará normalizada la oferta, Massa sostuvo que habrá este martes una reunión en la que las petroleras presentará "su propuesta de abastecimiento". "Las cámaras (empresarias) dicen que se está normalizando" el flujo en las expendedoras, dijo.

Massa también desvinculó el faltante con una decisión del Banco Central de no proveer dólares para pagar los barcos con combustibles.

"Las petroleras trabajan con prefinanciación de exportaciones compensando sus importaciones, de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central”, dijo.

El ministro denunció una "situación de especulación". “Si hubo dos bajadas de barco y hoy están haciendo cuatro, ¿cómo apareció el combustible ayer a la tarde?”, deslizó como sospecha.

"Hace 15 días en medio del proceso electoral empezó todo un ruido de que el día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stock, y después cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido que es 'vence el congelamiento de precios' y también hubo retención de stock de parte de las petroleras", dijo.

Afirmó que en la actualidad hay "las petroleras argentinas están batiendo récord de producción y de exportación".

"Además tenemos una situación de precios adicional que es primero la guerra primero de Ucrania y después el conflicto que se desata en Israel, generan una suba de precios internacional, en paralelo el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos para exportar y tiene beneficios cambiarios para exportar, ahora eso tiene un límite ¿el límite cuál es?, que abastezcan el mercado local”, dijo.

Massa rechazó que la advertencia a las empresas sea "una amenaza" y la definió como "una decisión para cuidar el bolsillo de los argentinos".

“O le cuidamos el bolsillo a la gente y tenemos nafta a 320, 350 pesos; o liberamos los precios y se va a 800 mangos". Ahí planteó un contraste con Javier Milei. "Escuché decir a un candidato que hay que liberar. Significa que se pague 800 pesos el litro de nafta”, aseguró.

Consultado sobre si su propuesta económica es de un mercado cerrado y regulado, Massa respondió que "obviamente que la economía tiene que ser lo más abierta posible". Pero matizó: "ahora, tenemos que tener claro que el transporte en la Argentina, el transporte de mercaderías, el transporte ferroviario y además la logística de comercio depende de que tengamos combustibles a precios razonables".

"Si tenemos la cuarta reserva mundial de shale oil, ¿cómo no vamos a tener parte de nuestra competitividad económica en tener los combustibles a un precio razonable en el mercado interno?, porque ademáslos salarios en Vaca Muerta no se pagan en dólares, se pagan en pesos, los equipos de perforación, los equipos de agua, los ingenieros no se pagan en dólares, se pagan en pesos, la exportación se cobra en dólares y además con un tipo de cambio diferenciado”, sostuvo

