Sergio Massa: "Yo soy del FR, esa pregunta es una chicana"

"¿Qué lugar van a tener los dirigentes de La Cámpora en su Gobierno, si es lo que lo van a tener?", insistió María Laura Santillán, a lo que Massa respondió: "No voy a elegir funcionarios por la fuerza política sino al que tenga virtudes para ocupar un lugar, sea del sector donde sea. Usted no se tiene que sorprender si el 11 de diciembre en mi gobierno hay ministros que participan hoy del PRO, del radicalismo, de la Unión Industrial o de gremiales empresarias..."

La periodista se quejó de que no daba ningún nombre, a lo que el candidato respondió: "y o no ando repartiendo cargos como confites. Cuando veo pactos que se reparten cargos y pienso que nacieron en teoría para eliminar a la casta me sorprendo, me llama mucho la atención... el pacto que se dio acumulando dos sectores de la oposición, lo vi en este canal, lo explicó Majul sobre el reparto de cargos.."

"La gente lo que tiene que sentir es si yo tengo la capacidad, la fuerza y la vocación de cambio que necesita la Argentina o no, si la tiene el otro candidato. Si tengo la templanza, la inteligencia, el equilibrio y la madurez para encontrar el desarrollo de la Argentina con inclusión y con principios de convivencia o no", continuó.

Consultado acerca de si "habla con los radicales", Massa dijo que "sí, toda la vida. M e criticaron, parte de los clichés que me pusieron fue que dialogaba con todos los sectores y creo que es una virtud que me va a permitir que dirigentes de otras fuerzas sean parte de mi gobierno, la Argentina necesita un gobierno de unidad nacional".

"Hablo con la mayoría de la dirigencia política argentina", aseguró.

"No voy a hacer un gobierno de mi fuerza política, yo voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores, inclusive a gente que hoy está enfrentándome electoralmente o en posición de neutralidad", añadió.

"No es una amenaza, no es lo mismo"

En otro tramo del reportaje, Santillán le preguntó cuándo va a estar resuelto el problema del abastecimiento de combustibles más allá de su "amenaza" a las empresas de que no van a exportar si no regularizan la situación. "No, no hay amenaza, es una determinación", la cortó Massa. "Pero no es lo mismo, porque no soy un señor que anda con un garrote diciendo..." "B ueno, ¿qué palabra usamos?", replicó la periodista.

"Es una d ecisión del Estado para defender los bolsillos de los argentinos", respondió el ministro, con cierto malestar.

Feriado, ¿sí o no?

"La Cámara electoral pidió que se cambie el feriado...", comenzó su pregunta María Laura Santillán respecto al feriado del 20/11, un día después del balotaje, a lo que Massa la cortó y corrigió: "No, lo mandó uno de los camaristas por oficio, pero no es una decisión de la Cámara".

"Es por ley, lo tiene que resolver el Congreso porque es un feriado que está por ley. Así que la Cámara debería informar al Congreso", explicó.

"Yo creo que la gente va a ir a votar igual, haya o no feriado, eso de especular...la gente ama participar en la Argentina", respondió cuando la periodista le preguntó si afectaría la participación en el balotaje dado que será un fin de semana largo.

"Mucha gente sacó algún tipo de viaje aprovechando el finde largo, hay gente que no va a votar", replicó Santillán.

"¿Mucha gente dice usted?", le respondió el candidato presidencial. "No tengo idea la cantidad pero es lo que suele pasar, lo de mucha gente me lo dice con ironía, pero es claro que hay gente que aprovecha el fin de semana alargo", respondió la periodista, a la defensiva.

"Creo que es más importante votar que irse un fin de semana largo, creo que la gente va a ir a votar igual", cerró Massa.

Entrevista completa de María Laura Santillán a Sergio Massa en LN+

30-10-2023 | ENTREVISTA EN LN+ CON MARÍA LAURA SANTILLÁN |

----------------------

Más contenido en Urgente24:

Israel confirmó el crimen de Shani Louk: La decapitó Hamas

Elecciones 2023: La Justicia Electoral desmiente "fraude"

Mauricio Macri polémico sobre la "genética" cordobesa

Mirtha Legrand recibió la noticia más preocupante

Telefe reconfigura 'Got Talent': Nuevos días y horarios