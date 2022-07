Se cayó el relato de Alberto: Récord de dólares del campo

Campo.jpg El Gobierno de Alberto Fernández no supo aprovechar el récord de ingreso de dólares del campo, según la Fundación Libertad y Progreso

De acuerdo con los datos publicados por la Fundación, “en los primeros 32 meses del gobierno actual, se liquidaron divisas por US$ 77.087 millones, lo que es 25% mayor al monto liquidado en el mismo período de la Administración Macri, 21% más que en mismo lapso de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, 46% más que durante su segunda presidencia y 161% más que lo liquidado en mismo lapso del gobierno de Néstor Kirchner”.

El informe explica que “ el crecimiento de los montos liquidados se debió por un lado a la suba de precios internacionales, que tocaron récords de una década y por otro a que el volumen liquidado se mantuvo estable en relación a años anteriores”.

Qué pasó con las reservas del Banco Central

En contraste con el récord de ingreso de dólares del campo para el Gobierno, el informe advierte que “es notable que en el mismo período las reservas brutas del Banco Central cayeron de US$ 43.787 millones a US$ 39.747 millones. En tanto que las reservas netas bajaron de US$ 11.422 millones a US$3.731 millones, dando cuenta de las inconsistencias de la política económica que se viene implementando”.

El Director Ejecutivo de la Fundación, Aldo Abram, comentó en un comunicado que “lo que señalan estos números es que la escasez de dólares está dada por el cepo, que desincentiva venderle dólares al no pagar un valor real en el sentido de lo que realmente el BCRA está depreciando la moneda, para cobrarnos impuesto inflacionario, transferirlo al Gobierno para que solvente el exceso de gasto ”.

También advirtió que “en la medida que se mantenga el cepo también lo hará el desincentivo a que se vendan dólares. Esto afecta la cantidad de exportaciones hacia adelante en forma negativa” y reflexiona: “Si supimos tener esa cantidad de exportaciones con menores niveles de cantidad, fue porque en el mundo los precios de los commodities tuvieron niveles excepcionales”.

Advertencia sobre derrumbe de precios

Abram cerró su análisis con una advertencia con respecto al futuro cercano: “La mala noticia es que los precios de las commodities se van a derrumbar fundamentalmente por la suba de las tasas de interés en el mundo para contener una inflación creciente. Es por eso que la Reserva Federal acaba de hacer un aumento de sus tasas. Ahora imagínense si además de exportar menos en cantidad y si se nos cae fuerte el precio, el BCRA restringirá más el cepo cambiario y al mantenerlo en el tiempo iremos a una crisis”.

Por su parte, Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso dice que “la reciente medida del BCRA para incentivar la liquidación de exportaciones es un parche más en un esquema de política económica inconsistente. La realidad es que el ingreso de dólares del campo fue récord y ni siquiera así el Banco Central pudo acumular reservas; entonces hay que poner el foco en otro lado: el déficit fiscal financiado con emisión y el cepo cambiario que genera un atraso artificial del tipo de cambio oficial”.

En tanto, Lautaro Moschet, Economista de la Fundación Libertad y Progreso sostiene que “la corta duración de la medida muestra la desesperación del gobierno por lograr una entrada de dólares inmediata y aliviar la presión cambiaria de las últimas semanas. No obstante, la sábana es cada vez más corta y el poder de fuego que tiene el Banco Central para contener el tipo de cambio oficial se evapora. Con esto se podrá ganar algo de tiempo, pero tarde o temprano la devaluación es inevitable”.

