Rosario y la necesidad de los barrios populares: Costo de vida arriba del millón de pesos

Salarios cada vez más pobres

A partir de los datos negativos, el texto muestra que el salario mínimo, vital y móvil de $234.315 alcanza a cubrir apenas el 47% de la canasta familiar de alimentos. Tampoco lo cubren el salario promedio de un obrero de la construcción ($432.675) ni de trabajadores de casas particulares ($316.688), los cuales esconden respectivamente el 86% y 63%.

Para la diputada del 'Movimiento Evita', la gran mayoría de los trabajadores no puede asegurar con sus salarios el costo de vida y "mucho menos los jubilados que perdieron un 99% del valor de sus ingresos y eso día a día se traduce en mayor desigualdad".

"Si no se recupera el valor del salario, si no se achica la brecha de los costos y los ingresos, Argentina va a ser todos los días una sociedad más pobre", cerró De Ponti. Y no sólo lo refleja la legisladora, sino también hay un informe actual de la UCA que hace énfasis en cada vez son más las personas pobres.

Más contenidos de Urgente24

Gran Hermano coronó a Bautista Mascia como ganador y las redes no perdonaron: “Peor final del mundo”

Luis Caputo paga US$ 2.600 millones y deja un agujero en el BCRA

Antes del Pacto de Mayo, Javier Milei promulgó la Ley Bases y el paquete fiscal

Ucrania sufre uno de los peores ataques rusos: 24 civiles muertos

Milton Giménez empezó mal en Boca: El video que enfurece a los hinchas