"Roberto Feletti congeló precios hasta el 7 de enero"

En este sentido, destacó "la convicción del presidente de que va a haber un acuerdo con el FMI, el mejor acuerdo posible para los argentinos. Y cumplible. Porque no tenemos la mejor trayectoria en ese sentido. Eso es un primer paso. Luego, hace falta un segundo, tercero, cuarto y quinto paso (pero) hay que construir entre la política, ojalá oficialismo y oposición, la dirigencia sindical y los empresarios nacionales. Esos pasos hay que construirlos ahora. La predisposición del Gobierno ha sido total”.

De Narváez agregó que “hablamos del acuerdo con el Fondo y los obstáculos de un proceso natural de negociación. El Fondo representa a muchos países. La reunión de Guzmán de ayer con Lipton fue muy importante”.

La pregunta central fue '¿Y la señora vicepresidenta está de acuerdo'? y la respuesta fue 'Si? Hay una decisión del gobierno de avanzar en ese sentido. Nosotros no vivimos en un termo, a nosotros la situación económica nos duele. Tenemos excelentes competidores en el sector de supermercados. Hay una competencia por tener precios mínimos. La idea de tener precios máximos es anacrónica

Me puso feliz que vi en el presidente vi a un hombre sincero, preocupado. Con ganas de un acuerdo tripartito. Consciente de las virtudes y defectos que tiene la administración nacional. Las cadenas organizadas distribuimos el 30% de los productos. Hay que sumar a todos a la mesa. Mantener un compromiso de volumen, de tiempo y de precio. Nos llevará un par de años, si todo sale bien, estar más cerca del 10% de inflación que el 50%. El presidente dijo que el Estado no puede seguir gastando lo que gasta sin que el sector productivo no produzca lo que está dejando de producir

Con el paso de los minutos, Clarín sumó que "el pedido fue hecho este miércoles a mañana, en la primera reunión que el funcionario mantuvo con unos 40 empresarios representantes de las principales fábricas de alimentos y otros productos de la canasta básica. Estaban representantes de las firmas más importantes y de las cámaras como COPAL (alimentos) y la UIA.

También en la reunión estuvo la ex ministra de Industria Débora Giorgi, quien dejó un cargo en le municipio de La Matanza para acompañar a Feletti como subsecretaria de Comercio.

Los empresarios se sorprendieron por el pedido de congelamiento, pero destacaron que fue en mejores términos que los que tenía Paula Español. Y esbozaron una pregunta y una queja. La pregunta: si también se buscará imponer un congelamiento de precios a los proveedores de insumos, que por ahora no tuvieron pedidos de congelamiento. Y la queja: si se tiene en cuenta la presión fiscal creciente, sobre todo a nivel provincias, que están elevando las alícuotas de Ingresos Brutos".

En esta línea, el medio sumó:

Feletti solicitó que el jueves a más tardar las compañías envíen las listas de precios al 1 de octubre, firmadas por apoderados legales de las empresas. Los precios quedarían sin cambios hasta el 7 de enero. La canasta que hoy forma parte de Precios Cuidados sería parte de este congelamiento. La idea, según indicó Feletti a los empresarios, es mandar una clara señal de estabilización de precios