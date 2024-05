Riesgo país dice que con licuadora no  alcanza y Fundación Capital lanza idea

Fundación Capital difundió un notable trabajo titulado "Se necesita mayor certidumbre fiscal para bajar el riesgo país". Considerando que el 'riesgo país' refleja expectativas, no sólo la demanda de bonos, es importante enfocarse en la profundidad de la variable porque con la licuadora no alcanza, y la motosiera requiere inteligencia, no sólo decisión.