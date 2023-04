Reestatización electoral: Las hidroeléctricas vuelven al Estado

Según precisó la propia Royón, también trabajan "en los diferentes esquemas y definiremos el esquema final en quince días".

Como fuere no parece escapar al viejo sueño de los Kirchner: tomar el control estatal de todas las centrales. Medida populista y electoral, si las hay

chocon.jpg En los 90, Carlos Menem privatizó las centrales hidroeléctricas que había construido y operado hasta entonces el Estado nacional. Este 2023, comienzan a vencer las concesiones y, a poco de las elecciones presidenciales, la reestatización se vuelve la opción más populista y electoral.

La resolución fue eje de un encuentro entre los funcionarios de Neuquén y de Nación en el encuentro Experiencia IDEA Energía que se realizó ayer en Neuquén capital. Entre otros, estuvo también el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Santiago Yanotti.

Según explicaron desde Energía, la decisión no sería solo no extender por un año los contratos a las empresas concesionarias como Enel en el caso de El Chocón-Arroyito, Central Puerto en Piedra del Águila y AES en Alicurá, un punto que se daba por seguro ante el hecho de que las concesiones dadas en los 90 comenzarán a vencer en agosto, sino que además la decisión del gobierno nacional es, en estos días, que sea el mismo Estado el que se encargue de la operación de las represas a medida que vayan venciendo.

Pero, ¿cuál será la empresa del Estado que realizaría la operación de las centrales hidroeléctricas que incluyen además al Complejo Cerro Colorados sobre el río Neuquén que opera Orazul?

alicura1.jpg Los complejos de las cuencas del río Limay y Neuquén son El Chocón, Alicurá (foto), Cerros Colorados, Piedra del Águila y Pichi Picún Leufú.

Según indicaron fuentes nacionales al diario 'Río Negro', "ese es un tema que aún no está definido y reiteraron que 'estamos trabajando muy intensamente para definirlo porque sabemos que vencen en agosto'".

Lo que sí reconocieron fue que "están contemplando la estabilidad laboral" de los cerca de 200 empleados que hoy dependen en forma directa de las cinco operadoras hidroeléctricas que conforman la región del Comahue.

La pregunta que se hacen en la región es si roflotarán la vieja "Hidronor", la firma del Estado que construyó y operó las hidroeléctricas desde su construcción hasta su privatización, con Carlos Menem, a partir de 1993. Sin embargo, según el mencionado medio,

no hubo precisiones de cómo sería esa operatoria en la que además se enfatizó que las provincias de Río Negro y Neuquén no tendrían injerencia

Es que otro de los puntos definidos por Nación y planteado ayer a referentes como el presidente de Emhidro (Emprendimientos Hidroeléctricos del Neuquén), Elías Sapag, es que las provincias no serán parte del poder concedente como se venía reclamando en conjunto

"Las represas las pagó la Nación y van a volver a la Nación", se reiteró desde Nación a la vez que se indicó que sí "se creó una mesa de trabajo con las provincias para avanzar en otros puntos como una mejora en las regalías que se pagan por la generación hidroeléctrica y la creación de un fondo especial para financiar nuevas obras hidroeléctricas".

Según se precisó "la decisión del gobierno es por ahora esta, no hacer nada, dejar que las concesiones venzas y vuelvan a Nación como poder concedente y desde Nación encargarnos de la operación, con los empleados que tienen".

image.png Desde agosto, comienzan a vencer las concesiones.

Las hidroeléctricas que vencen este año son las cinco de la región:

Cabe recordar que el próximo 11 de agosto vencen las concesiones del complejo Cerros Colorados (río Neuquén), mientras que en el río Limay vencen ese mismo día Alicurá, y la dupla El Chocón y su compensador Arroyito

Piedra del Águila que tiene como fecha final el 29 de diciembre de este año. Y Pichi Picún Leufú funciona bajo un contrato (Pampa) al que le quedan más años por delante

