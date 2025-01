Recula Caputo y reduce retenciones a granos "temporariamente" (disgusto en la SRA)

El ministro lo consideró "una muestra de solidaridad" con el sector agropecuario. "Queríamos darle una señal de que no nos resulta indiferente", afirmó.

En el inicio de la presentación, fue el vocero Adorni quien anunció que el Gobierno decidió "reducir la alicuota para los principales cultivos y sus primeras transformaciones", lo que, dijo, es "producto de la consolidación del superávit financiero". No aclaro, sin embargo, que se trata de una baja temporal.

Las alícuotas de las retenciones a la soja bajarán de 33% a 26%; las de los derivados de la soja se reducirán de 31% a 24,5%; en el caso del trigo la baja irá del 12% a 9,5%, cebada de 12% a 9,5%; sorgo de 12% a 9,5%; maíz de 12% a 9,5%; y el girasol de 7% a 5,5%.

Aquellas economías regionales que tenían un residual y no habían bajado las retenciones a cero, ahora lo harán. Algunos ejemplos son el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, arroz y otros productos.

"No me quedo contento con bajas temporales"

Entre las primeras repercusiones del anuncio en el sector, están las declaraciones del vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda Born, quien cuestionó la calidad de "temporal" de la baja de retenciones.

"Yo como productor no me quedo contento con bajas momentáneas y temporales. Tiene que ser una baja continua. Si vuelve a subir, no están entendiendo", dijo el dirigente rural en diálogo con El Destape Radio.

"Si vuelven a subir, no es una buena señal", agregó.

Pereda Born había considerado "una buena actitud" el anuncio del Gobierno, pero porque creía que la baja iba a continuar. Pero al explicársele que a fines de junio los derechos de exportación volverían a los valores de hoy, dijo "no le veo mucho efecto, no es acertado".

