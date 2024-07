Rebote del dólar blue, MEP y CCL en el final de la rueda

Es lo mismo que el incumplimiento de una compañía de seguros que, ante el siniestro, te dice no te pago pero te devuelvo la plata de la póliza. Es lo mismo que el incumplimiento de una compañía de seguros que, ante el siniestro, te dice no te pago pero te devuelvo la plata de la póliza.

"Los bancos, queda otra vez demostrado, no son entes privados sino dependencias del banco central. Y demostrado queda otra vez que Argentina es el país del default crónico."

Esto es default del Banco Central. Vendió seguros y ahora dicen que no valen pero que, como son buenos, te reintegran lo que pagaste por prima en pesos y que tienen la gentileza de indexártela por CER. Es lo mismo que el incumplimiento de una compañía de seguros que, ante el… pic.twitter.com/AHBzDWJXI9 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 17, 2024

¿Es realmente un default del BCRA?

Técnicamente no, un default, por definición, es no cumplir con el contrato (o lo establecido) en la fecha límite -en este caso, de ejecución de la opción-. Lo que está haciendo hoy la entidad presidida por Santiago Bausili es recomprar estos contratos, no incumplirlos.

No hay que olvidarse de que el canje con los bancos es voluntario.

Ahora, con el cambio de reglas establecido el sábado (13/7), donde se informó que el BCRA iba a utilizar reservas para dejar de emitir cuando compra dólares, encendió una alerta para los tenedores de bonos.

Esta maniobra, de alguna manera, puso a los bonistas atrás en la fila, teniendo una autoridad monetaria vendiendo reservas y un Tesoro con un fuerte calendario de vencimientos en 2025.

Esto se reflejó en el riesgo país, que saltó por encima de los 1.600 puntos básicos, a la vez que los bonos en dólares se desplomaron.

Los bancos tenedores de estos bonos, podrían estar viendo un escenario de default más probable ahora, motivo por el cual cambian sus incentivos a cambiar sus tenencias de bonos y permitirle al BCRA recomprar una parte o todo.

Estiman algo similar a lo que les comenté. https://t.co/DSKaa4iKB3 — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) July 17, 2024

