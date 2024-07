Atentado a la AMIA: El Día de Duelo Nacional que solo Javier Milei y Victoria Villarruel rechazaron en Diputados

El error de Sergio Palazzo y la "justificación" de Victoria Villarruel

El diputado del Frente de Todos, Sergio Palazzo, que también había votado en contra, no tardó en especificar que se trató de un error que quedó registrado en la versión taquigráfica, pero no en el acta de votación.

"Por error se consignó mi voto como negativo a esos proyectos, pero luego solicité la corrección del mismo, ya que mi voto fue afirmativo acompañando esos proyectos", afirmó desde su cuenta de X, en referencia al paquete de 8 iniciativas que se votó entre las que se encontraba también aquel sobre la Fe de Vida.

Victoria Villarruel también explicó los motivos de su rechazo en X:

A las 12 de la noche metieron un paquete de 8 proyectos y en 5 minutos pretendían que sin saber de qué trataban votemos. Con @JMilei votamos no. No votamos sin leer ni analizar las leyes que declaran u obligan al pueblo argentino rec A las 12 de la noche metieron un paquete de 8 proyectos y en 5 minutos pretendían que sin saber de qué trataban votemos. Con @JMilei votamos no. No votamos sin leer ni analizar las leyes que declaran u obligan al pueblo argentino

Repudio de la DAIA

Pero pese a la justificación, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió su accionar, el de su compañero y el de los demás parlamentarios que no emitieron un voto positivo: Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca, Myriam Bregman (todos del Frente de Izquierda), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Paula Omodeo (Creo en Tucumán) se abstuvieron.

"Este abrumador respaldo de la gran mayoría del arco político del país es una clara y esperanzadora muestra de cómo diferencias políticas pueden ser superadas cuando se necesitan alcanzar acuerdos de interés nacional", expresó la DAIA tras felicitar a los 171 diputados que apoyaron el homenaje.

El proyecto fue presentado por la diputada del PRO Sabrina Ajmechet, quien festejó la aprobación por parte del Congreso, desde su Instragram:

Embed - Sabrina Ajmechet on Instagram: "Desde hoy, todos los 18 de julio van a ser DÍAS DE DUELO NACIONAL en memoria de las víctimas de la AMIA. El Congreso aprobó un proyecto que presenté en 2022 para que los 18 de julio todas las banderas argentinas estén a media asta, mostrando el dolor que seguimos sintiendo cada día de estos 30 años de impunidad. El atentado de la AMIA fue contra todos los argentinos, por eso creemos en la necesidad de que se hable de lo que pasó en las escuelas, enseñándoles a los chicos que lamentablemente el terrorismo islámico asesinó a ciudadanos argentinos. Son 30 años de impunidad y terrorismo. Recordamos a las víctimas, abrazamos a los familiares y seguiremos exigiendo justicia." View this post on Instagram A post shared by Sabrina Ajmechet (@ajmechet)

