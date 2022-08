Que no pase desapercibido: el balance de YPF es muy bueno

El crudo no convencional mostró un crecimiento cercano al 50%, mientras que el gas no convencional aumentó más de un 80% con relación a igual trimestre del año anterior. Estos resultados se lograron a partir de las mejoras operativas desarrolladas por la compañía en sus campos en Vaca Muerta, donde se alcanzaron nuevos récords de eficiencia en los tiempos de perforación y fractura de los pozos y la segunda marca más alta en la cantidad de nuevas perforaciones de pozos horizontales.

https://twitter.com/YPFoficial/status/1557823839396052992 El ministro de Economía, @SergioMassa, la secretaria de Energía, @fgroyon, el ministro del Interior, @wadodecorrido y el gobernador de Neuquén, @OmarGutierrezOk visitaron nuestro stand en la Expo AOG Patagonia junto a Pablo González, Pablo Iuliano y Santiago Álvarez #AOGPatagonia pic.twitter.com/HRpUhnGWnK — ypfoficial (@YPFoficial) August 11, 2022

Según detallaron los directivos de la compañía en el call de inversores la producción de hidrocarburos podría crecer hasta un punto adicional de los +8% anunciados a comienzo de año respecto al año anterior. De ser así, significará el mayor crecimiento orgánico de los últimos 25 años.

Además, esta inversión permitirá

una aceleración de la actividad no convencional,

mayor actividad en la cuenca del Golfo San Jorge y

un incremento en los proyectos de midstream.

Por el lado del downstream, las ventas domésticas de combustibles resultaron un +12,5% respecto a los niveles pre pandemia del 2do. Trimestre de 2019.

En el caso del gasoil, la compañía registró un récord histórico de suministro que fue abastecido a través de incrementos en los niveles de producción de los 3 complejos industriales, que registraron un nivel de procesamiento un +8% al año anterior, sumado a las importaciones, la reducción de stocks y una mayor aditivación de biocombustibles.

El flujo de caja libre fue positivo por 9no- trimestre consecutivo en US$ 310 millones, acumulando en el 1er. semestre del año un flujo neto positivo de US$ 701 millones. Esto permitió disminuir, una vez más, la deuda neta de la compañía, alcanzando un nivel de US$ 5.843 millones, con un ratio de endeudamiento neto que se ubicó en 1,3 vez en relación con el EBITDA ajustado.

Aumento del precio de la nafta

Los directivos reconocieron: "Los precios internacionales de los combustibles crecieron un 10% pero los precios locales no se pudieron actualizar".

Sin embargo, desde la petrolera aclararon: "Se siguió tratando de achicar la brecha entre los precios de surtidor y los internacionales pero el objetivo es evitar que se estrese el poder adquisitivo interno”.

Ante las preguntas, se anticipó un posible aumento en el “futuro cercano" ya que para las naftas el último aumento se realizó en mayo, mientras que en junio hubo actualización para el gasoil.

"Esperamos poder introducir ajustes de precios en nafta en el corto plazo para seguir la devaluación del dólar", reconocieron los directivos en el call con inversores.

Si bien aclararon que todo dependerá de la evolución de la macroeconómico y de que "los ajustes de precio no interfieran con el poder de compra de los clientes".

YPF reconoció que la presión inflacionaria en Argentina es mayor a la global y que en el país "corre más rápido la inflación que la devaluación".

Faltante de gasoil

Por otra parte, las preguntas también resonaron sobre la capacidad logística y las importaciones para abastecer al mercado de gasoil. Los ejecutivos mencionaron sobre las restricciones durante mayo/junio, pero aseguraron que "eso ahora declinó significativamente".

No hay disrupción en premium y bajaron en 40% en el diésel regular. Es una situación mucho más cómoda, pero se mantiene el potencial riesgo de un mayor nivel de demanda. Seguimos trabajando a capacidad completa y tratando de incorporar más camiones a la flota para mejorar la logística. No hay disrupción en premium y bajaron en 40% en el diésel regular. Es una situación mucho más cómoda, pero se mantiene el potencial riesgo de un mayor nivel de demanda. Seguimos trabajando a capacidad completa y tratando de incorporar más camiones a la flota para mejorar la logística.

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

Por qué no está Gustavo Sylvestre en C5N

Un cero: Sin Viviana Canosa, Daniel Vila sufre en el rating

Radio Mitre y Eduardo Feinmann explotaron y CNN/Radio10 la ven desde la tribuna

Internas en la cúpula del Grupo América por Canosa vs. Vila

Por qué no está Baby Etchecopar en A24