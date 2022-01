Qatar 2022: Los dólares están, falta el plan económico

Entonces, los dólares están. Los tienen los argentinos, y bien guardados porque no confían en el gobierno. Ya no es un tema de color político, los dólares no aparecieron a la llegada de Cavallo al gobierno de la Alianza, tampoco a la llegada de Macri, y mucho menos aparecerán con el kirchnerismo gobernando. Esto último es importante destacarlo, ya que con el kirchnerismo en el poder, el BCRA perforó el piso de los 39.000 millones de dólares de reservas el día de hoy.