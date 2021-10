Presupuesto: "Es perder el tiempo, es un documento en pesos"

vamos a tener un Presidente muy debilitado de acá a 2023, salvo que muera, renuncie o le hagan juicio político vamos a tener un Presidente muy debilitado de acá a 2023, salvo que muera, renuncie o le hagan juicio político

Política, Gobierno y oposición

En cuanto a los movimientos antipolítica que surgieron en medio de la campaña electoral, Juan Carlos de Pablo indicó: “No les pidamos que no hagan campaña, que no estén pensando en la elección. Dentro de eso, que los expertos digan qué podemos hacer para mejorar. Pero descalificar de una manera completa, absoluta e incondicional no sirve, porque esto se hace con políticos ”.

Sobre la posibilidad de generar un plan de estabilización de la economía, De Pablo opinó: “Si el 14 de noviembre se ratifica lo de las PASO, vamos a tener un Presidente muy debilitado de acá a 2023, salvo que muera, renuncie o le hagan juicio político. No tenemos ministro de Economía ni que tenga suficiente ascendiente sobre los demás. Es un combo complicado. En ese contexto podemos discutir plan de estabilización, pero yo diría: el Gobierno va a tener que poner objetivos muy modestos, sacar el pie del acelerador, para pasar esos dos años de gestión difíciles”, alertó.

Por último, sobre la oposición y su rol hasta las elecciones presidenciales, consideró que su tendrá que “fijar límites y hacer políticas, pero con problemas de credibilidad fenomenal”.