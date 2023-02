Por los cortes de luz, ahora las Pymes amenazan con piquetes

Piquete Pyme

En el contexto de los cortes y la advertencia de Royón, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó este lunes (13/2) que las fábricas Pymes del Conurbano bonaerense sufrieron “pérdidas millonarias durante el verano, que se profundizaron en los últimos 20 días, debido a los microcortes, caídas de tensión y cortes totales en el servicio de distribución de energía eléctrica”, y alertó que, si continúa el perjuicio que afectó también a los ingresos de los trabajadores, realizarán un corte de ruta en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

“En el país de la energía, en donde tenemos el desafío de lograr el crecimiento económico a partir del desarrollo industrial, es inadmisible que, por falta de inversiones que se deberían haber hecho hace años, continúen los problemas surgidos por la ineficiencia de la empresa que suministra la energía eléctrica. Esta situación límite a la que hemos llegado, perjudica a cientos de Pymes industriales, que son las que generan miles de puestos de trabajo ”, se quejó Rosato en un comunicado de prensa.

El presidente de IPA se lamentó que en la actualidad las Pymes tengan que “luchar contra las variables económicas, y ahora también contra la falta de energía”.

“Nos cobran cargos fijos por los contratos anuales y no nos garantizan la luz mínima para poder funcionar. Las Pymes no podemos pensar en iniciar acciones legales, porque tenemos que solucionar los problemas para poder producir, cumplir con la demanda y pagarles a los trabajadores su salario en tiempo y en forma”, sostuvo.

image.png El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió sonre un corte en la Avenida Buenos Aires-La Plata.

Pérdidas diarias

Según IPA, en sólo un parque industrial, que concentra 52 fábricas, las pérdidas por cada día superaron los 150 millones de pesos, lo que se traduce en una contracción de miles de millones de pesos en lo que va del verano.

Ese derroche de actividad se generó por los cortes totales que se generaron ante la ola de calor, como también por una baja de tensión de alrededor a los 340 voltios, en lugar de los 380 voltios que una máquina industrial necesita para funcionar, según detalló la entidad.

En ese sentido, Rosato sostuvo que la deficiencia en la distribución de la energía eléctrica provocó que “cientos de motores quedaran averiados, lo que significa un aumento de los costos de las Pymes, que no estaba contemplado en el presupuesto de funcionamiento”, y advirtió que, ante la continuidad de los cortes y baja de tensión, realizarán “una protesta en la autopista Buenos Aires-La Plata”.

“La gran pérdida que están teniendo las pymes industriales, perjudica también a los trabajadores, porque no pueden realizar horas extras y ven perder su productividad. Esa situación perjudica a toda la cadena económica, porque también hunde el poder adquisitivo de los empleados. Esta situación no hace más que profundizar la crisis que atraviesa la Argentina”, aseguró Rosato.

Pedido al Gobierno

Los industriales agrupados en IPA reclamaron una “intervención inmediata y contundente del Gobierno nacional por el enorme perjuicio grande que está generando”, al sostener que los cortes de luz “no sólo afectaron a las Pymes, sino que los tres días sin poder producir por las variaciones de tensión tendrá impacto directo en una caída de la productividad”.

“El Estado debería intervenir para que se realicen las obras necesarias y que las Pymes no tengan que atravesar por problemas que nadie percibe. Es tremendo que debamos ir a una autopista para que se visualicen los problemas”, se quejó Rosato, quien señaló que intentó, sin éxito, mantener un contacto con la secretaria de Energía, Flavia Royón, para evaluar la situación.

“Le he mandado una carta a Royón y mensajes privados; también a (Walter) Martello (interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad – ENRE), pero nadie nos da una solución. Con acciones legales no podemos pagarles el salario a los trabajadores ”, insistió el presidente de IPA, quien cerró con una advertencia: “Entendemos los problemas de temperatura, pero esto viene hace tiempo. Por más que hablemos de desarrollo industrial, será difícil de avanzar, porque tenemos energía, pero no el transporte”.

