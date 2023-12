Depósitos en plazo fijo: La necesidad inminente de aumentar la TNA

¿Cuánto gano en un plazo fijo hoy?

Como la tasa de interés mensual se mantiene en un 11%, una persona invierte hoy $150.000 en un periodo de 30 días, tendría un total de $166.397,26, con una ganancia de $16.397,26.

Mientras que si invirtiera $300.000, al concluir el mes podría tener un extra de $33.000, en total, habría alcanzado los $333.000.

Claro que hablamos de una persona que tenga la capacidad económica de invertir estos montos todos los meses, mientras que el resto de la gente tiene que conformarse con guardar puchitos que con suerte le sobran a fin de mes y de esa manera capitalizar sus pequeños ahorros.

Porque hay una realidad, más allá de lo fantástico que suene esto, el sueldo promedio en Argentina, no supera los $500.000 hablando únicamente de la clase media, ya que, en general y por no decir la mayoría, las personas actualmente están teniendo ingresos inferiores a los $250.000 mensuales, por lo cual, no alcanza para cubrir la canasta básica de $345.295,45.

En este nuevo contexto de estanflación, donde la inflación aumentará mientras que el consumo y los salarios se estancarán, lo mejor que les puede suceder a los pequeños ahorradores, es que la TNA de los plazos fijos aumente igualando o superando el índice de inflación mensual, para así tener una pequeña esperanza de prosperidad.

