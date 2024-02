Otra semana de compras para el BCRA: Se lleva US$ 607 MM

En la semana totalizó compras por US$ 607 millones, en febrero lleva comprados US$ 770 millones y desde el 13 de diciembre pasado US$ 6.905 millones En la semana totalizó compras por US$ 607 millones, en febrero lleva comprados US$ 770 millones y desde el 13 de diciembre pasado US$ 6.905 millones