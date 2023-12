No sorprende que Huang haya experimentado ansiedad a lo largo de los años. "Me gusta vivir en ese estado en el que estamos a punto de perecer... Disfruto de esa condición", expresó esta semana en el DealBook Summit del New York Times. No sorprende que Huang haya experimentado ansiedad a lo largo de los años. "Me gusta vivir en ese estado en el que estamos a punto de perecer... Disfruto de esa condición", expresó esta semana en el DealBook Summit del New York Times.