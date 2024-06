Merval: Sobrecompra, auge y expectativa en algo que no se dio

El auge

Tras el dictamen, se pudo observar una recarga a la tendencia a recomendar comprar Argentina,

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/arielsbdar/status/1796270392408990036&partner=&hide_thread=false CIERRA UN DÍA MUY BUENO PARA LOS MERCADOS FINANCIEROS ARGENTINOS:



Acciones subiendo hasta 11%

Bonos cerrando en Max del día +2%

Tipo de cambio estable



Esto recién empieza! pic.twitter.com/O5cKHjawIH — sbdar (@arielsbdar) May 30, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gladiadormerval/status/1795960479002550615&partner=&hide_thread=false Hoy fue el ultimo dia para comprar AL30 < 60 USD



Espero que lo hayan aprovechado



SALUDOS GLADIADOR — Gladiador Merval (@gladiadormerval) May 29, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DraikoTrading/status/1796147646500917539&partner=&hide_thread=false Rompe 60 el alito hoy? https://t.co/v9B8QDStlz — Draiko_trading (@DraikoTrading) May 30, 2024

Hoy el AL30 (alito) se ubica a US$ 53 y acumula un descenso del 6% en el último mes

image.png

En la antesala tuvimos varios tuits creando auge

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/1787654457339342932&partner=&hide_thread=false I recommend investing in Argentina https://t.co/DIrcf8TsLN — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2024

El que compro Galicia ($GGAL) en el máximo de hace 5 días, ya está -17% en dólares

image.png

Más allá de todo esto, cabe mencionar la advertencia del CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, cuando notó el exceso de auge y sobrecompra que había en los activos argentinos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PitraLeandro/status/1798146633240088991&partner=&hide_thread=false Che, el loco te la marca en el techo y no le das bola?… ahora no te sorprendas d él baja al menos https://t.co/1koFSYkmQU — Lean (@PitraLeandro) June 5, 2024

Bonos: ¿Impactaron las menores compras del BCRA?

De acuerdo con Julián Yosovitch, los bonos están siendo castigados también por una menor compra de divisas por parte del BCRA en las últimas jornadas.

El sector agropecuario está liquidando menos, lo cual se traduce en mayor tensión cambiaria y una menor acumulación de divisas por parte del BCRA. El sector agropecuario está liquidando menos, lo cual se traduce en mayor tensión cambiaria y una menor acumulación de divisas por parte del BCRA.

El volumen operado en el mercado de dólar spot en MAE cayó bruscamente ayer. La oferta total de los exportadores se mantiene en niveles extremadamente bajos, con el volumen total negociado en todos los plazos y monedas disminuyendo de US$ 230 millones el lunes a US$ 172 millones ayer, siendo el monto más bajo en la administración Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gladiadormerval/status/1798417425819705362&partner=&hide_thread=false 267 M USD operados en MAE hoy vs 172 M USD operados ayer



Un poco mejor



Saludos Gladiador pic.twitter.com/OQxmPsqPKW — Gladiador Merval (@gladiadormerval) June 5, 2024

A pesar de la menor oferta en el MULC, el BCRA continúa comprando, pero a un menor ritmo. Ayer adquirió US$ 48 millones, llevando la media móvil de cinco días a US$ 35 millones, el segundo monto más bajo en la administración Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1798435644789956686&partner=&hide_thread=false El BCRA terminó la rueda de hoy con una venta por US$ 1,00 millón en el mercado de cambios — Gustavo P Quintana (@guspaqui) June 5, 2024

En mayo, el volumen operado en el Contado Inmediato del MAE fue de poco menos de u$s 4300 millones, casi u$s 500 millones menos que en abril. Según datos de PPI, la liquidación del agro fue de US$ 120 millones promedio por día, debajo de los US$ 158 millones históricos.

En consecuencia, en mayo el BCRA compró unos US$ 2.522 millones, por debajo de los US$ 3.348 millones de abril y los US$ 2.882 millones de marzo. En consecuencia, en mayo el BCRA compró unos US$ 2.522 millones, por debajo de los US$ 3.348 millones de abril y los US$ 2.882 millones de marzo.

En lo que va de 2024, el BCRA ha comprado unos US$ 14.300 millones, y sumando diciembre de 2023, la cifra acumulada se aproxima a US$ 16.400 millones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AYardeBuller/status/1797779873185845360&partner=&hide_thread=false Varios preocupados porque el BCRA estuvo comprando a un ritmo más lento en las últimas ruedas. Creo que a veces perdemos un poco la perspectiva. Acaba de terminar el mejor mayo de la historia en términos de intervención cambiaria con una liquidación del agro relativamente floja… pic.twitter.com/2iG5jDyEC0 — Adrián Yarde Buller (@AYardeBuller) June 3, 2024

El pedido a los empresarios es señal de techo, ¿o piso?

Tras la media sanción en Diputados a la movilidad jubilatoria, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que se va a “garantizar el orden macroeconómico” y les pidió a los empresarios que no tengan “miedo” de apoyar.

Luis Caputo: “no los vamos a desilusionar”

En la apertura del Latam Economic Forum esta mañana, Caputo anunció que "lo peor del ajuste ya pasó", que se garantizará “el orden macroeconómico” si el Congreso sanciona una nueva fórmula de movilidad de haberes jubilatorios y les pidió a los empresarios que aporten.

En cuanto a la movilidad jubilatoria, criticó a la oposición que en Diputados le dio media sanción por entender la política "como un negocio".

Agregó que para "buena parte" de esos dirigentes "la política no es un servicio, es un negocio, es plata en alguna de sus formas: valijas, puestos, obras públicas, cajas".

"Eso es lo que nosotros estamos cambiando y más vale que hay resistencia. Por eso hay que hacer un click: entender que, para muchos, la política es un negocio. Como tocamos intereses por todos lados, esos tipos defienden lo que quieren", completó.

Luego, dijo que "la gente ya entendió ésto. Ya no come vidrio. Por eso no nos vamos a mover del norte que nos hemos fijado. Lo mejor que podemos hacer es garantizar el orden macroeconómico".

Pedido a empresarios

En cuanto a los empresarios presentes en el evento, Caputo les dijo: "No tengan miedo de apostar. Nosotros no los vamos a desilusionar. Y si el país empieza a crecer vamos a bajar impuestos. Estamos cerquísima de eso y por eso creo que se intensificó el nivel de agresión contra el Gobierno en este último tiempo".

En esa línea, resaltó el "esfuerzo que está haciendo la gente".

"Estamos más motivados que nunca, primero por el apoyo de la gente de todos los estratos sociales, que constantemente nos agradece; luego, por la personalidad del presidente Javier Milei, que no duda ni por un minuto del rumbo del Gobierno y nos permite a nosotros tomar las medidas que nadie se animó a tomar durante décadas", subrayó.

"También nos sentimos motivados por los resultados: estamos en franca recuperación, después de atravesar una situación crítica. Pasamos de un déficit de cinco puntos a superávit en un mes y llegamos a un dígito de inflación mensual", añadió.

"Entonces, vemos que lo peor ya pasó y estamos en franca recuperación, cuya velocidad depende de dos factores: la aprobación de la Ley Bases y convencer a los ciudadanos de que el cambio depende más de ellos. Está muy instalado de que ese cambio debe venir del sector público y no es así", subrayó.

Por último, explicó que la Ley Bases "va a pasar en algún momento, si no es ahora será más adelante, porque es muy bueno para los argentinos".

