Mensaje de Hernán Lacunza a Milei: "Me preocupa que se contamine de la euforia de los mercados"

"Por el beneficio de los argentinos y del gobierno en particular, que alguien te advierta 'mirá que acá hay una materia pendiente'... Insisto, cualquier gobierno del mundo que se niegue a escuchar me preocupa. Sobre todo, un gobierno, este o cualquiera, que se contagia o se contamina de la euforia de los mercados. Sabés como respeto yo a los mercados... Un montón, porque los mercados son todos nosotros sumados, ahora suelen ser miopes", argumentó.

En ese marco, el dirigente del PRO destacó: "No hay un cogobierno en ninguno de los casos y esa política económica, instrumental de corto plazo, de cuánto tiene que valer el dólar o la tasa de interés o la alícuota de ingresos brutos no es materia de discusión de esa (eventual) mesa (partidaria), porque el tablero de control lo tiene el gobierno legítimamente electo".

"Luego de un primer año mejor de lo esperado en materia economía. Yo suelo decir que pasamos primer grado. Que no era obvio, pero pasamos primer año. No pensemos que porque pasamos primer grado ya canchereamos y que nadie opine", disparó Hernán Lacunza.

Después del cruce con Bullrich por cuestionar algunas decisiones del gobierno libertario en materia económica, el ex funcionario consideró que "no tiene ningún atractivo un diálogo entre idénticos".

"No se puede pensar distinto, no se puede criticar nada en el margen, no se puede cambiar nada. Eso supone una soberbia del que sabe todo, que no necesitan escuchar a nadie. Eso me alarma de cualquier gobierno del mundo. Si ese va a ser el enfoque, (el acuerdo electoral) va a fracasar antes de empezar", sentenció.

Milei-macri.jpg javier Milei y Mauricio Macri. Montaje: Urgente24

La identidad

En cuanto a la posibilidad de que el partido amarillo pueda perder su identidad en una eventual alianza con La Libertad Avanza, respondió:

La identidad del PRO no se pierde. Somos liberales en lo económico, ahí tenemos afinidades con el gobierno. Somos republicanos en lo político institucional y ahí no tenemos tantas afinidades. Por ejemplo, para la inversión es más importante una justicia independiente que el RIGI, te lo puedo asegurar La identidad del PRO no se pierde. Somos liberales en lo económico, ahí tenemos afinidades con el gobierno. Somos republicanos en lo político institucional y ahí no tenemos tantas afinidades. Por ejemplo, para la inversión es más importante una justicia independiente que el RIGI, te lo puedo asegurar

"No me hago en ingenuo, hay una especulación política en cualquier conversación entre políticos, de conveniencias. Antecede una vocación altruista de decir 'a ver cómo cambiamos el país'. Haber flaco, vos propusiste el Pacto de Mayo hace 6 meses, porque fue en julio, y cuánto avanzamos...Cero. Lógico, si tienen el 15% de los diputados y el 10 % de los senadores propios", apuntó Hernán Lacunza.

"No levantar el cepo cambiario también tiene sus riesgos"

Por otra parte, el economista cuestionó la permanencia del cepo cambiario:

Levantar el cepo tiene riesgos, pero no levantarlo también. Cuando empezamos a ponderar ficticiamente...Ahora resulta que el torniquete es bueno. Ahora, no me hago el bobo, lo puse yo hace 6 años porque había una hemorragia y peor es morir. Ahora, no podes vivir con torniquete 6 años porque te agarra una trombosis Levantar el cepo tiene riesgos, pero no levantarlo también. Cuando empezamos a ponderar ficticiamente...Ahora resulta que el torniquete es bueno. Ahora, no me hago el bobo, lo puse yo hace 6 años porque había una hemorragia y peor es morir. Ahora, no podes vivir con torniquete 6 años porque te agarra una trombosis

"Por la sustentabilidad de este programa que es bueno, que está bien concebido, que tiene la lógica del equilibrio fiscal y no maquinita... Entonces normalización cambiaria y entonces inversión. Dieron los dos primeros pasos pero no los últimos dos. Para que no tengas un shock más adelante, porque cuando más atraso peor, empezá a probar, salí de la zona de confort", recomendó.

dolar-cepo-cambiariojpg.webp "Levantar el cepo tiene riesgos, pero no levantarlo también", dijo Hernán Lacunza.

Otras noticias de Urgente24

Mapuches y acuerdo sin desalojo: Villa La Angostura busca arruinar otro show a Patricia Bullrich

Manzanas: Piden a Milei que les 'saque el pie de la cabeza' o restrinjan el ingreso de las chilenas

Tras ser líder mundial en producción de limón, Argentina lo importa de Chile, Egipto y México

Españolas tiemblan con precios de Zara Argentina: 3 a 6 veces más caros que Europa