Martín Guzmán disparó contra CFK (y polémica por informe)

Es una vicepresidenta con la convicción de cuidar a la Argentina, algo que yo siempre en cada charla que tuve noté, por eso considero que debemos cuidar y yo también quiero cuidarla (...) La vicepresidenta dice que hay un ajuste fiscal, yo digo que no hubo, hubo una reducción del déficit. Es una forma engañosa de contar lo que se está haciendo. Lo que hacemos no tiene que ver con las Elecciones. Tiene que ver con cuidar a la Argentina. La adaptación de las medidas que vamos haciendo es en función de las evoluciones que se van dando. Dentro de lo que es una programación económica muy pensada y articulada Es una vicepresidenta con la convicción de cuidar a la Argentina, algo que yo siempre en cada charla que tuve noté, por eso considero que debemos cuidar y yo también quiero cuidarla (...) La vicepresidenta dice que hay un ajuste fiscal, yo digo que no hubo, hubo una reducción del déficit. Es una forma engañosa de contar lo que se está haciendo. Lo que hacemos no tiene que ver con las Elecciones. Tiene que ver con cuidar a la Argentina. La adaptación de las medidas que vamos haciendo es en función de las evoluciones que se van dando. Dentro de lo que es una programación económica muy pensada y articulada