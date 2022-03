Leve suba del dólar blue hoy y con el Riesgo País imparable

terminó la jornada con compras por algo más de US$ 60 millones y en el mes acumula cerca de US$ 450 millones terminó la jornada con compras por algo más de US$ 60 millones y en el mes acumula cerca de US$ 450 millones

agrega

Mientras tanto, el Riesgo País sube 22 puntos con respecto al cierre del lunes. En este momento, el índice elaborado por el JP Morgan, se encuentra en los 1.989 puntos básicos, de acuerdo con los datos relevados por Rava Bursátil.

Dólar

De acuerdo con Rava Bursátil, el dólar MEP se encuentra en un precio de $196,22 mientras que, el MEP GD30 logra un precio de $195,12.

Sobre el Contado con Liqui -CCL-, el mismo, cierra a $198,53. Mientras el dólar CCL GD30 y CCL CEDEAR, cierran a $198,53 y $197,91, respectivamente.

El dólar "solidario" sube y cierra a $187,69, unos $14,31 por debajo del dólar blue.