Argentina no tiene dólares para garantizar el abastecimiento de gas

El precio del gas subió ayer en Europa hasta alcanzar los US$100 por millón de BTU debido a los rumores sobre un posible boicot a los hidrocarburos rusos. Argentina importó el año pasado 56 barcos de Gas Natural Licuado (GNL) a 8,33 dólares promedio, menos de un décimo del récord de ayer. Si el escenario no cambia, el problema principal que tendrá el gobierno de Alberto Fernández ya no es el impacto que la compra de gas podría tener en la cuenta de los subsidios energéticos sino directamente la imposibilidad de comprar ese gas por no disponer de los dólares para hacerlo.