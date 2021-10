Las empresas ya toman el dólar a $200

Si bien el dólar blue bajó en la City porteña, en el resto del país la venta se ubica entre $190 y $200. De esta manera, muchos ya comenzaron a tomar un dólar de $200 considerando lo que pueda pasar en las próximas semanas.

Por caso, desde una concesionaria del barrio porteño de Villa Urquiza comentaron a este medio que el tipo de cambio actual (26/10) es de $191.

En tanto, de cara al verano 2022, se viralizó el posteo de una empresa de construcción de piletas que ya toma el dólar a $200.

https://twitter.com/mateobiancok/status/1452746199220383744 Inmobiliaria para cerrar venta de loteo, $201 x u$d — Mateo Bianco (@mateobiancok) October 25, 2021

El otro dato preocupante tiene que ver con el freno a las importaciones que puso el BCRA para parar la sangría en las reservas: Según BAE Negocios, "las ventas de autos en octubre caerán alrededor de 30% interanual y 15% frente a septiembre. Desde las concesionarias apuntan contra el BCRA y señalan que peligran muchas fuentes laborales".

Miguel Kiguel, de EconViews, analizó en Ámbito Financiero que "el problema es que Argentina no está en una circunstancia normal: es un país que tiene un riesgo país en 1.600 puntos, con una brecha del 100% y donde la gente le tiene mucho miedo a la inflación y está preocupada por lo que puede pasar en ese sentido el año que viene. El país no tiene reservas, prácticamente está jugando al límite, y tiene que poner controles a las importaciones que complican la vida del día a día a la gente, para poder defender reservas. Las empresas no pueden operar normalmente, no pueden girar dividendos al exterior. Entonces, en esas circunstancias anormales, no se puede tener el tipo de cambio normal de largo plazo, necesitás un tipo de cambio más parecido a cuando Argentina salió de la crisis de 2001. No probablemente el tipo de cambio de $3, que fue un tipo de cambio enorme, pero claramente no es el que uno mira simplemente para tener un superávit comercial alto. Hace falta mucho más que eso. Desde ese punto de vista, hay un atraso entre el tipo de cambio que haría falta y el que hay".

De esta manera, enfatizó: "Creo que es fundamental aumentar reservas de forma genuina. Si las aumentás ahogando los puestos de trabajo, la producción, no sirve. Las reservas tienen que subir y ser lo que permitan el funcionamiento de la economía: vos necesitás dinero en pesos para que la gente compre y dólares para que las empresas funcionen. Creo que las reservas están en un número bajo, este mes van a subir un poco porque pusieron el “supercepo”, pero esto no es una forma de vivir de una economía normal. Ninguna de las economías del mundo que crecen, que controlan la inflación y que logran que vengan inversiones externas, funcionan con un cepo como el argentino. Tenés que lograr ganar reservas en circunstancias normales; el covid ya pasó, no hay excusas para no normalizar la situación".