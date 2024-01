La Lácteo: Se estira la agonía de otra empresa láctea

Actualmente, la compañía sostendría una deuda de 70 millones de pesos con tamberos y otros proveedores. Eso, sumado al parate de la producción deja a La Lácteo en condiciones de cierre en caso de no encontrar una solución.

La Lácteo en tensión sindical

Por otra parte, los trabajadores de la planta denunciaron un accionar malintencionado de los directivos. “Hay mala fe. De los 156 empleados, 129 no cobraron el salario completo. ¿Por qué unos sí y otros no? La empresa no está bloqueada, como dicen. Está abierta. Salieron a decir a los medios que no podían trabajar ni recibir materia prima porque las puertas estaban cerradas. Un escribano constató que no era así”, descargó Oscar Rodríguez, referente de Atilra en Córdoba a La Voz.

Así, con el conflicto ardiendo, quedan en peligro todos los puestos de trabajo y una compañía tradicional de Córdoba. Algo que se repite en el rubro lácteo, donde varias empresas se retrajeron en los últimos años.