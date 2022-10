Por su parte, Lautaro Moschet, Economista en la Fundación Libertad y Progreso, dice que: “en situaciones de crisis es habitual encontrar políticas contra cíclicas que incluyen un aumento del gasto público. Por consiguiente, la necesidad de financiamiento involucra la creación de nuevos impuestos transitorios, que una vez culminada la crisis, deberían eliminarse. Los datos de este informe muestran precisamente que los impuestos ‘temporales’ en Argentina no se eliminan, sino que persisten en el tiempo y representan gran parte de la estructura tributaria. Esto deja expuesto que pasada una crisis, no se vuelve a los niveles previos, sino que el exceso de gasto continúa y la presión hacia el sector privado se estaciona en un nivel superior, del cual no hay retorno”.