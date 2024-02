La Fed y el "manotazo de ahogado" para el MECON

En términos promedio, se anticipaba que los responsables de fijar las tasas realizarían recortes de 75 puntos básicos para diciembre. Powell mencionó en la entrevista grabada que, aunque las nuevas proyecciones no se publicarían hasta el 20 de marzo, "hasta ahora no ha ocurrido nada que me lleve a pensar que la gente cambiaría drásticamente sus pronósticos".