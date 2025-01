La Contradicción Libertaria: Impuestos vs. Inflación

Bajar el impuesto inflacionario requiere de una reforma tributaria inmediata. El Fisco requiere compensar los ingresos que pierde al bajar la inflación(y para colmo ya no tiene el Impuesto PAIS)., Pero, a la vez, los contribuyentes no quieren másimpuestos. Todo lo contrario: consideran que ya están pagando demasiado. La contradicción libertaria consiste en que todavía el gasto público no bajó lo suficiente pero es imprescindible mantener el superávit fiscal.