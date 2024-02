La compra de reservas del BCRA no se hace notar en el dólar

Por esto mismo el dólar MEP llega a subir más de $60 Por esto mismo el dólar MEP llega a subir más de $60

BCRA acumulando reservas, pero ¿a qué costo?

Según GMA Capital, desde la devaluación, el BCRA ha comprado un récord de US$ 6.134 millones, a un promedio de US$ 180 millones por día, en comparación con los US$ 1.361 millones adquiridos en el mismo período del año anterior.

GMA Capital destaca que, a través de un indicador de compras brutas de divisas del sector privado, se ve que el acceso a divisas se mantiene bajo debido al cambio en el esquema de importaciones. En este contexto, el BCRA está aprovechando al máximo la situación para acumular divisas a un ritmo récord.

La nueva meta de acumulación de reservas impuesta por el FMI es de US$ 10.000 millones para fines de 2024, lo que significaría que las reservas netas vuelvan a ser marginalmente positivas. Sin embargo, surge la pregunta sobre si el BCRA podrá mantener este ritmo de acumulación si se flexibiliza el acceso de privados al MULC. La venta de US$ 10 millones realizada ayer (31/1) por la entidad, rompiendo la racha histórica de compras, junto con un aumento significativo en el acceso privado a divisas, plantea la posibilidad de un nuevo salto cambiario.

La ALyC sugiere que, entrando en un mes donde la demanda de pesos disminuye estacionalmente y la inflación se mantiene alta, el mercado parece dudar de la efectividad del crawling peg del 2% mensual. Mirando hacia los futuros de tipo de cambio en MatbaRofex, los contratos de marzo y abril muestran incrementos directos del 11% y 26%, respectivamente, en comparación con el valor actual.

Esto sugiere una posible suba del 6,7% mensual en marzo y un 14% mensual en abril.

¿Primeros indicios de tensión en el MULC?

Según Portfolio Personal Inversiones, la primera venta del BCRA contrasta fuertemente con las compras promedio de US$ 146 millones en los 5 días anteriores. Explican que esto se debe a un salto récord en la demanda privada, que alcanzó los US$ 309 millones, duplicándose desde un promedio de US$ 111 millones la semana pasada.

Este aumento sugiere que cada vez más importadores están volviendo a acceder al MULC.

En cuanto a la oferta, señalan que el volumen operado en el mercado de dólar spot de MAE, que actúa como un proxy de la liquidación de exportadores, se redujo levemente a US$ 309 millones desde los US$ 356 millones del martes, pero sigue por encima del promedio de US$ 271 millones de la última semana. Por lo tanto, las ventas del BCRA se explican más por un aumento en la demanda privada que por una disminución de la oferta.

Portfolio Personal Inversiones estará atento al nivel de la demanda privada en los próximos días para evaluar la dinámica del MULC. Una demanda persistente en estos niveles indicaría un mayor flujo de importaciones, pero también podría deberse a empresas o provincias que acceden al mercado oficial para afrontar pagos de capital o intereses de sus títulos.

