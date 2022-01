La BBC en Ezeiza: 200 argentinos por día huyen del país

Aún para peor, quienes componen esta maza migratoria son jóvenes profesionales, de alto nivel de preparación que abandonan el país, despojando a cientos y mieles de emprendimientos de capital humano altamente calificado, lo cual es un verdadero golpe al crecimiento de la economía y al desarrollo de ésta. "No veía luz al final del túnel, no veía posibilidades de vivir solo. Con mi pareja nos íbamos a tener que matar para pagar el alquiler, ni hablar de tener hijos...", le contó a BBC Mundo. "Me levantaba todos los días y decía: ¿para qué? ¿Para qué sigo acá si mi meta es disfrutar de la vida? Me juntaba con mis compañeros de secundaria y de facultad y estábamos todos en la misma: nos encanta Argentina, amamos el país, amamos la gente y el grupo de amigos que creamos, pero no tenemos futuro".