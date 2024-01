Jubilaciones: Aumentos por decreto, ni IPC ni sistema actual

La verdad no la tiene nadie, lo único que es "más seguro" es que las jubilaciones no van a aumentar por IPC (inflación) La verdad no la tiene nadie, lo único que es "más seguro" es que las jubilaciones no van a aumentar por IPC (inflación)

Y teniendo en cuenta que en 2023 tuvimos una inflación anual del 211,4% y estos ajustes cuatrimestrales en los índices de movilidad jubilatoria, es obvio que los jubilador perdieron por goleada

Cambios en la ley ómnibus

Otros cambios incluyen la exclusión de YPF del listado de empresas públicas sujetas a privatización, la reducción a cero de los derechos de exportación para las economías regionales y el archivo de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción.

A pesar de las peticiones de la oposición para acotar la iniciativa a los capítulos de emergencia económica, el Gobierno mantiene los cambios en Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.

Uno de los puntos más controvertidos es la fórmula de actualización de jubilaciones y prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El proyecto busca suspender el sistema actual y reemplazar la fórmula de actualización trimestral con una modalidad de ajustes periódicos y automáticos por decreto, considerando "criterios de equidad y sustentabilidad económica". Aunque se busca evitar que las jubilaciones más bajas pierdan poder adquisitivo, no se especifica qué ocurrirá con el resto.Como se mencionó anteriormente, el ajuste por inflación (IPC) no es la opción preferida, que busca equilibrar las cuentas mediante el recorte del gasto.

Hasta el momento, no se descarta ninguna opción, incluida la reposición de la fórmula anteriormente vigente.

