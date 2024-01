Carlos Tévez: ¿Nuevo aliado de Javier Milei?

Vínculo con Macri

En agosto de 2017, Tevez selló su buena relación con Macri durante una entrevista con Alejandro Fantino en su programa "Animales Sueltos". Pero este nexo dejó tela para cortar luego de que el delantero de Boca quede involucrado en una causa judicial.

Dentro del reportaje, Fantino le preguntó a Tevez "¿Qué hay que hacer para salvar a la Argentina?", teniendo en cuenta que en ese momento Macri estaba en el poder.

"La solución no la tengo. Pero puedo hablar de Mauricio. Siempre me aconsejó para bien, fue como un padre para mi", comenzó diciendo. Siempre me ayudó con el tema de la plata: 'No inviertas con los amigos', me decía. Siempre me daba esos consejos: 'Si viene alguien y te ofrece el cielo, no lo tomes. Vos guarda la plata que seguís facturando. Me ayudó a entender esa parte", continuó.

La nota había pasado desapercibida hasta que en 2019, tras una investigación de la periodista, Emilia Delfino, de "PERFIL", reveló que Tevez fue socio de la familia de Macri en el negocio de los parques eólicos. Según los documentos accedidos, el jugador tuvo el 10% de las acciones de Sideli SA, una de las compañías creadas para la incursión de los cercanos presidencial en las energías renovables.

En base a eso, Macri defendió las licitaciones eólicas que ganó su familia.

image.png Una amistad que pasó a ser sociedad y tuvo sus consecuencias.

Fútbol y política

Pese a ello, dos años más tarde las cosas parecían haber pasado desapercibidas luego de que el expresidente de Boca haya postulado a Tevez para el 2023 para ir contra Juan Román Riquelme, aunque el astro azul y oro hizo de las suyas y en 2022 asumió como entrenador de Rosario Central.

Una noticia que no cayó bien para el entorno de Macri ya que, en primera instancia, el arribo del Apache a Rosario, además de situarlo nuevamente en la actividad deportiva profesional, lo sacó de la órbita política en la que el expresidente de la Nación proyectaba su nombre como futuro adversario electoral de Riquelme.

En segundo lugar, metía en esa disputa a Horacio Rodríguez Larreta, debido a que Tevez, en un primer momento había anunciado su nueva función como DT colocando como su compañero de cuerpo técnico a Carlos "Chapa" Retegui, el exentrenador de Hockey con Las Leonas que formaba parte de la secretaría de Deportes de CABA. A pesar de que después no se dio.

Dentro de ese contexto, Macri había brindado diferentes conversaciones a medios de comunicación donde se mostraba furioso por lo ocurrido pero parece ser que fue algo pasajero.

Desde aquel entonces, no se supo más nada sobre sus vinculaciones aunque actualmente Tevez mantiene su postura y sigue el camino de la "derecha" apostando por Milei y alejado de la era Boca.

image.png Tévez sigue su carrera en Independiente.

