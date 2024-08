Javier Milei: Vaca Muerta será una breve escala a la celebración de Corporación América, en Chile

Tras la recorrida, encabezará una reunión con los máximos referentes de las principales empresas petroleras del país como son Pan American Energy, Shell, Vista, Tecpetrol y también CGC, entre otras, en las oficinas de la Regional No Convencional de YPF en Loma Campana y será a puertas cerradas, ya que el mandatario espera que las empresas le presenten un detalle del avance de los planes de inversión y las grandes obras de infraestructura en marcha y en carpeta, entre ellas la planta de GNL y el puerto petrolero en Punta Colorada.

vaca muerta.jpg La visita de Javier Milei a Vaca Muerta será una visita relámpago.

Un punto que desde la industria se aguarda con expectativas es si desde YPF solo se presentarán los avances en las gestiones con la empresa norteamericana Energy Transfer o si se anunciará que se llegó a un acuerdo final con la firma que está interesada en participar al 50% en la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, una iniciativa que contempla la construcción del puerto petrolero más grande de Sudamérica en Río Negro.

El viaje de Javier Milei a Chile

Tras este encuentro, que se estima se extenderá por dos horas, el presidente partirá rumbo a Chile a dónde fue invitado por Eduardo y Hugo Eurnekian, de Corporación América, para que su exempleado sea parte de la celebración de GasAndes del primer Trillion Cubic Feet (TCF), que equivalen a 28.000 millones de metros cúbicos de gas natural transportado de Argentina a Chile a través del gasoducto GasAndes, que une Mendoza con Chile.

La primera visita de Javier Milei a Chile será así nuevamente a título personal, ya que concurrirá a un evento privado, tal como lo ha hecho en gran parte de sus viajes al exterior en lo que va de su mandato. Aunque el vocero presidencial Manuel Adorni manifestó este lunes:

Entiendo que el presidente Boric tuvo algún corrimiento en la agenda. Por lo tanto todavía no está confirmado que un encuentro con Milei vaya a ocurrir o no

Cabe mencionar que la línea que no es nueva, sino que tiene 30 años, llegó recientemente a un total de exportaciones de 1 trillón de pies cúbicos, unos 28.000 millones de metros cúbicos. Y ese hito es el que celebrarán los titulares de la firma, la Corporación América de la familia Eurnekian, y en ese evento se reunirían el presidente argentino y su par chileno, Gabriel Boric.

boric.jpg Circulan varias versiones sobre si Javier Milei se verá con Gabriel Boric, pero no hay nada confirmado aún.

La idea también era que ambos mandatarios se encuentren más tarde de la conmemoración del 40 aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile. Pero por ahora, estará viajando la canciller Diana Mondino. El ministro de Economía, Luis Caputo, figura en la delegación, pero al final no viaja.

Proyecto, en el Congreso para frenar el "turismo presidencial"

Como informó Urgente24 ayer, los reiterados viajes al exterior de Javier Milei, de los cuales muchos no forman parte de la agenda de Estado provocó a la oposición, que presentó un proyecto de ley para tratar de ponerle freno al turismo presidencial.

Fue el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica quienes presentaron un proyecto de ley que establece un régimen de "transparencia y racionalidad presupuestaria" para los viajes oficiales al exterior realizados por funcionarios públicos nacionales, entre los que incluyen al Presidente, la vicepresidenta y el jefe de Gabinete.

Fundamentan la iniciativa alegando que "la crisis económica exige medidas de austeridad y un uso racional de los recursos". Del mismo modo, sugieren que los viajes oficiales "deben ser realizados con el mayor grado de transparencia posible para permitir a los ciudadanos conocer y evaluar las actividades de sus funcionarios".

congreso.jpg La oposición en el Congreso busca limitar los viajes al exterior del presidente que repitió hasta el hartazgo que "no hay plata".

Según datos oficiales, el presidente Javier Milei realizó 12 viajes al exterior en el último año, recorriendo más de 215 mil kilómetros y permaneciendo fuera del país durante 44 días. Los mismos incluyeron participaciones en premios, exposiciones y otras actividades, y según la oposición "muchas veces sin justificación".

En en ese sentido, el proyecto propone que los detalles de cada viaje efectuado por funcionarios deberán hacerse públicos en un portal y en el Boletín Oficial para el acceso y escrutinio de todos los ciudadanos.

Además, se establece que una vez finalizados los viajes, los funcionarios deberán rendir cuentas sobre sus gastos y presentar un informe de las gestiones realizadas, pudiendo ser citados por el Congreso para ampliar sobre lo actuado.

El titular de la CC y autor del proyecto, Maximiliano Ferraro, ya había presentado en la Cámara baja dos pedidos de acceso a la información pública sobre viajes oficiales realizados este año por Javier Milei. Aunque, en ambos requerimientos las respuestas brindadas no contestaron las inquietudes del legislador...

