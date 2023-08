https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1689312469221593088&partner=&hide_thread=false El UNICO que viene hablando de inflación hace años soy yo. Los UNICOS que sabemos cómo terminar con la inflacion para siempre somos nosotros. Los UNICOS que presentamos un plan consistente para terminar con la inflacion, el desempleo, la inseguridad y demás SOMOS NOSOTROS.



El… https://t.co/DzJIFNI7pV — Javier Milei (@JMilei) August 9, 2023

Cabe recordar que hace unos días, Milei ya había arremetido contra Massa, acusándolo de estar "pasado de irresponsable" por declarar que " tenemos la responsabilidad de derrotar a la inflación".

"No sólo que no estás logrando parar la inflación, sino que además endeudar al país para 'limpiar' el exceso permanente pesos por no cortar el déficit fiscal y cuasifiscal, mientras que limás la demanda de dólares a garrotazos, no sólo traerá una caída del nivel de actividad, el empleo y de los salarios reales (aumentando la pobreza y la indigencia), sino que la crisis monetaria y cambiaria de cara al futuro será mucho más grande", advirtió el libertario.

Previamente, Javier Milei había desafiado a Sergio Massa a debatir sobre economía, desafío al que el ministro y precandidato no respondió.

