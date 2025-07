Iuliano toma el control de Aconcagua Energía tras default millonario

Los fundadores originales de Aconcagua —los ex ejecutivos de YPF Javier Basso y Diego Trabucco— mantendrán una participación minoritaria del 10%, mientras que Tango Energía tomará control con el restante 90%. El proceso se enmarca en una reestructuración financiera integral, con la meta de aliviar el pasivo de US$ 229 millones —con vencimientos por US$ 75 millones este año— y ajustar los flujos de pago.