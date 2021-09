Horacio Verbitsky está como el FdT: Muy confundido

El dirigente de uno de los pocos sindicatos que logró hacer realidad la victoria del salario sobre la inflación, comenta con amargura: “Hay un problema estructural que si no modificamos, perdemos el 23. En ese caso, muchos van a volver a sus consultoras o sus cátedras, pero a nosotros y a los trabajadores nos lo van a cobrar a patadas”. A Cristina también. (...)".

Pero es que tiene razón Matías Kulfas.

Sin mencionar que la CTA es una fábrica de empleo público, a veces con escasez de estándares de productividad pero... lo pagan los contribuyentes ¿No?, cuando CFK dijo eso en Tecnópolis, un empresario importante que ya no invierte en la Argentina sino en países vecinos, reflexionó: "O lo dice porque ya lo tienen acordado con Dow o no entiendo lo que está haciendo porque podés ir a Dow a negociarlo pero no desde los medios y llevarle una muy buena oferta que la puedan presentar en la casa matriz. ¿No se enteró todavía que Ford Motor levantó en Brasil?".

A ver el genio de Verbitsky: ¿cómo explica él lo siguiente que le sucede a Sergio Omar Palazzo, el de la Bancaria?

El sistema bancario está reduciendo personal porque la tecnología reemplaza funciones manuales y no hay nuevos negocios en la banca. ¿Perdió eficiencia el sistema bancario porque ofrece menos empleo? No, al revés. Pudo soportar el desafío de la pandemia.

La realidad que cuenta la Bancaria sobre menor empleo sectorial:

HSBC: de 3.916 empleos en 2019 a 3.253 (-663)

Banco Ciudad: de 3.119 a 2.820 (-299)

Banco Supervielle: de 3.945 a 3.690 (-255)

Banco Patagonia: de 3.407 a 3.189 (-218)

Banco Credicoop: de 5.050 a 4.921 (-129)

Banco Santander: de 8.963 empleos en 2019 a 7.512 ahora (-1451)

Banco Galicia: de 6.346 empleos en 2019 a 5.559 (-787)

¿Palazzo va a pedir la estatización de la banca por la realidad? Pese a que le fascina jugar a ubicarse en algo así como un Hugo Moyano siglo 21, él sabe que no puede.

En todo caso tendrá que bregar para que alguna vez la estupidez de gente como Verbitsky deje de impedir que la Argentina tenga un mercado de capitales, lo que permitiría expandir los negocios del sistema financiero para que puedan financiarse los proyectos privados en vez de tener que ir a otros mercados globales.

El problema que no quiere resolver Verbitsky en su concepción de la economía consiste en que los estándares no los impone la Argentina y mucho menos las filiales que aún quedan de empresas trasnacionales en la Argentina. Y gente como la del Instituto Patria estimula la huida hacia países vecinos. Otra pregunta para el genio: ¿por qué cree él que hay más de US$ 40.000 millones en los colchones de los argentinos?

El mundo está cambiando aún más rápido de lo que decrece la Argentina. La reducción de funciones manuales es proporcional a la deslocalización. La respuesta es menores impuestos y mayores mercados. Pero estas cuestiones escandalizan a los referentes del Frente de Todos que se preguntan cómo es que perdieron el 12/11.

Resultaría interesante que precisen qué es lo que están diciendo:

¿Secuestrar a los directivos de las multinacionales?

¿Extorsionarlos? (pero a los de la casa matriz),

¿Obligarlos a vender para hacer una empresa estatal, que pierda dinero como Aerolíneas Argentinas?

¿Expropiar para ir a perder al CIADI tal como con YPF y muchísimas más?

Lo único que surge del planteo de CFK / CTA / Verbitsky es que ellos terminan coincidiendo con Donald Trump, quien hizo campaña en su momento con forzar a las empresas a deslocalizar fuera de USA y relocalizar dentro de USA.

En verdad, si bien hubo 2 o 3 ejemplos para 'la tribuna', no lo pudo hacer y tuvo que abandonar su anhelo.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, por un lado debería implicar la reducción del salario. Esto lo va a entender la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero reducción de la jornada laboral con aumento del salario, sería bueno que le preguntaran a Juan Manzur qué es lo que opina. No dirá "una burrada" porque se cuida en el léxico. Pero pedirá que no le hagan perder el tiempo.

Y el tema del salario evolucionando por encima de los precios sería bueno rediscutirlo el día que bajen la inflación. Pero sigue siendo la inflación lo que condiciona todo y no saben bajarla como tampoco lo supieron Mauricio Macri y su grupo de fracasados (que obviamente involucra a sus ex funcionarios que van a la tele a hablar como si hubiesen sido exitosos).