Guzmán sobre dólar, inflación y la economía que se viene

Por otro lado, en cuanto a las exportaciones y divisas

Lo que tenemos hoy es una dinámica que desde el punto de vista macro económico en el frente externo es positiva porque las exportaciones están creciendo. En el mes de agosto tuvimos un valor de exportaciones que no teníamos desde 2013. Y eso es muy importante. Porque para que la economía pueda crecer y el mercado interno pueda sostener el crecimiento hace falta que no nos quedemos sin divisas. Y para eso tiene que haber generación de divisas. Tanto vía el aumento de las exportaciones como en sectores donde sí se puede, como pasa en la producción de gas, de energía, poder ir sustituyendo importaciones. Va a llevar tiempo que la Argentina pueda ir normalizando las regulaciones de la cuenta de capital y podamos tener las regulaciones macro-prudenciales de las que hablábamos

Sobre la inflación, Martin Guzmán comentó que

La inflación es un fenómeno que tiene múltiples causas. Un gobierno quisiera no tener que hablar de esas cosas. Pero hay cosas sobre las que hay que aprender. Hubo un gobierno previo que planteó que reducir la inflación era algo sencillo. Claramente no es así, porque para reducir la inflación no alcanza simplemente con reducir la emisión monetaria, que fue el esquema que prevaleció bajo el gobierno anterior. Se hizo eso y la inflación terminó en casi 54% anual

Atacar el problema de la inflación requiere atacar sus múltiples causas. Primero que la Argentina pueda tener más divisas, para no experimentar choques contra las restricciones externas que signifiquen saltos cambiarios. Para eso son fundamentales dos cosas: que aumenten las exportaciones netas y que resolvamos los problemas de las deudas. Todo esto lo estamos haciendo. En 2020 tuvimos un proceso de reestructuración de deuda que tuvo un carácter histórico, por los montos y por lo que se alcanzó. Este año tuvimos avances con el Club de París. Ahora estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional una redefinición de esa relación que es absolutamente insostenible en la cual dejó a la Argentina el gobierno anterior

Tenemos que ir teniendo unas características diferentes desde el financiamiento de la política pública. Es importante que la Argentina, a la vez que el Estado tiene un rol expansivo, que apuntala la recuperación con una política de gasto expansiva en términos reales, también vaya reduciendo su déficit. Eso es una inversión en capacidades del estado. Fortalece al estado. Porque implica depender menos del endeudamiento y menos de la emisión monetaria. Y eso también fortalece la moneda y contribuye a poder reducir la inflación

En cuanto al futuro que "enfrentará" el gobierno sobre la economía argentina afirmó que

Hoy estamos en una situación diferente de aquella que describo. Porque hoy tenemos una economía en recuperación. Y lo que vemos a futuro es una economía asentándose en una recuperación que sea menos heterogénea que como viene siendo. Porque es una recuperación que favoreció al sector registrado y no tanto al sector no registrado. Y que vayan reduciéndose los problemas sobre la base de otro esquema. Ir atacando los problemas sociales más acuciantes. Empezando por la pobreza infantil, la pobreza, la informalidad. Una economía que genere esperanza, que genere tranquilidad en nuestra gente donde todos podamos tener una motivación que se refleje en realidades mejores para todos